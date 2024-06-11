日本海鷹直升機失事2個月　7人依舊「下落不明」！當局定調已死亡

▲日本海上自衛隊SH-60K直升機 。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機今年4月在伊豆群島外海進行飛行訓練時，疑似因為發生碰撞，造成機上成員1人死亡、7人失蹤，儘管當局持續進行搜索任務，卻還是未能找到失蹤的7人下落。對此，海上自衛隊表示，已將失蹤的7人定調為死亡。

根據《日本放送協會》，日本海上自衛隊今（11）日上午表示，由於該起事故發生至今已將近2個月，認為失蹤的7名成員生還的可能性很低，因此做出7人已經死亡的判斷。

失蹤的7名成員分別為機長松田拓也（三等海佐，長崎縣大村航空基地）、機長板村一輝（三等海佐，德島縣小松島航空基地）、副駕駛山下夏輝（三等海尉）、航空士福留崇文（三等海曹）、航空士廣田真（海曹長）、航空士甲斐仁藏（海士長）、航空士堂園優作（二等海曹）。

確定罹難的成員則為副駕駛西畑友貴（二等海尉）。

▲日海鷹直升機「8隊員姓名公開」！首位死者身分曝 7人仍失蹤。（圖／記者王佩翊製圖）

目前海上自衛隊仍舊針對7名失蹤成員的遺骸、機體殘骸進行搜索，盼能找到機體黑盒子，釐清失事的原因。

日本防衛大臣木原稔在內閣會議結束後接受採訪時，向失蹤成員家屬致上萬分歉意，承諾將會釐清事發原因、保證未來不會再發生類似事故。

據悉，近來中國擴大海上軍事力量，為了應對中國日漸增強的威脅，日本海上自衛隊兩架SH-60K海鷹直升機於4月20日晚間，在伊豆群島鳥島東方270公里海域進行訓練，訓練任務為搜索敵軍潛艦位置，且夜晚還需派遣隊員潛入海底聲納搜索，豈料卻發生碰撞。