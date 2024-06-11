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日本離婚女醫戀上牛郎！　積欠2500萬日圓「下海賣淫」還債

▲▼新宿歌舞伎町。（圖／CFP）

▲新宿歌舞伎町約有300多間牛郎店。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

日本一名41歲離婚女醫師因為迷戀上牛郎，欠下高達2500萬日圓的債務，最後只能聽從牛郎俱樂部的建議下海賣淫。根據統計，去年東京警方在新宿逮捕了140名涉嫌賣淫的女子，其中40％的人表示，她們賣淫的目的就是為了償還在牛郎店欠下的債務。

根據CNN報導，日本41歲臨床女醫生Yu和前夫育有2名孩子，結果她卻在離婚後沉迷於東京新宿歌舞伎町的牛郎俱樂部，她為了和牛郎有更多時間相處，每次都會花費數十萬日圓購買香檳、名酒。

Yu所愛上的20多歲牛郎，也會購買許多小禮物給她、替她慶祝生日，「他說我是他的女朋友，我相信了他。」但是在Yu的揮霍之下，錢很快就入不敷出，甚至積欠牛郎店高達2500萬日圓（約台幣524萬元）的債務。

▲▼東京新宿歌舞伎町的牛郎店廣告看板。（圖／VCG）

▲東京新宿歌舞伎町的牛郎店廣告看板。（圖／VCG）

最後在牛郎店的建議下，Yu開始從事性交易，藉此賺錢還債，「他（牛郎）問我打算怎麼還錢，當我回不知道時，他就說『去國外做性工作吧！』」Yu說，她在牛郎店的安排下，她開始在日本、中國、香港和澳門從事性工作。

Yu表示，她每天必須工作十多個小時，每小時會有一次「選秀」，當她被挑中的話就可以去進行性交易，「看到包含我在內有100個女孩在做這件事，我真的很難過。」

專門救援受害者團體說，過去1年來上門尋求幫助的受害者人數暴增5倍；根據現行法律，任何滿18歲的人都可以進入這類俱樂部，且在2023年疫情限制取消後，極端債務、剝削和性交易的案例激增。

NHK統計指出，去年東京警方在新宿逮捕了140名涉嫌賣淫的女子，其中40％的人表示，她們賣淫的目的就是為了償還在牛郎店欠下的債務。另外，東京警方在去年12月調查歌舞伎町176家俱樂部發現，其中75％的場所違反監管規定，包含沒有清楚標示酒類價格。

▲風俗店,買春,賣淫,賣春,嫖客,紅燈區,色情,性專區。（圖／視覺中國）

▲日本紅燈區風俗店林立。（圖／視覺中國）

日本參議院議員鹽村文夏表示，「基本上這就是一場浪漫騙局，女性被洗腦以為自己真的和這些牛郎在約會，這是一個惡性循環。」牛郎俱樂部常替新客提供大幅折扣，用便宜的飲料吸引顧客後，再抬高消費價格，有時昂貴的酒類價格高達近100萬日圓（約台幣20萬元）。

日本當局也祭出新規，從今年初開始逐步限制公關店賒帳額度，今年4月已全面禁止賒帳，顧客只能結帳付清，希望能減少極端負債狀況。

鹽村文夏說，過去曾推行更嚴格的俱樂部監管制度，但最終沒有通過，因為仍有許多人認為這是女性自身不負責任地消費所產生的後果，「很多人說這是女性的自我責任，但我不這麼認為，日本社會有一個很大的問題，就是把十幾、二十幾歲年輕女性的身體當作商品。」

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