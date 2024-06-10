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影后陳淑芳新片《紅包》進軍日本　觀光達人李奇嶽斜槓演「廟公」

▲▼金馬雙料影后陳淑芳最新短片電影作品《紅包》 。（圖／李奇嶽提供）

▲金馬雙料影后陳淑芳最新短片電影作品《紅包》 。（圖／李奇嶽提供）

記者蔡亞樺／台北報導

金馬雙料影后陳淑芳最新短片電影《紅包》，近來在日本舉辦世界首映，觀眾驚嘆連連，從事旅行業30年的觀光達人李奇嶽客串演出「廟公」角色，大螢幕初體驗的他也誇讚，陳淑芳待人接物都很和善。

《紅包》本月7日在日本國際短片影展 (Short Shorts Film Festival & Asia) 舉辦世界首映，該部電影獲選為影展開幕日首部放映的國際影片，將角逐全亞洲最佳短片的最高榮譽。陳淑芳還準備紅包禮袋，與國際觀眾做映後交流。

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▲▼金馬雙料影后陳淑芳最新短片電影作品《紅包》 。（圖／李奇嶽提供）

▲金馬雙料影后陳淑芳出席東京首映會，參與電影拍攝演出的觀光達人李奇嶽(右一)也出席。（圖／李奇嶽提供）

《紅包》由新銳女導演徐千淳執導，有陳淑芳的演出加持，還有電影《當男人戀愛時》及《周處除三害》實力派新秀鄭永岳、今年德國柏林影展主競賽片《以愛之茗》女星黃惟等人參與拍攝。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽也在電影中客串演出，他說，該電影是在2年前疫情期間拍攝的，當時他在媽祖宮廟擔任廟方事務人員，與導演相識，電影題材講述到紅包冥婚，需要類似廟公的角色，他獲邀參與演出。

▲▼金馬雙料影后陳淑芳最新短片電影作品《紅包》 。（圖／李奇嶽提供）

▲金馬雙料影后陳淑芳出席東京首映會，參與電影拍攝演出的觀光達人李奇嶽(右一)也出席。（圖／李奇嶽提供）

李奇嶽說，他對演戲並不陌生，在大學參與國劇團，也拍過電視廣告、本土電視劇扮演過月下老人，這次是第一次拍電影，感覺很不一樣，一個鏡頭至少花費2、3小時，拍攝很講究。

李奇嶽也跟陳淑芳有不少對手戲，他回憶，陳淑芳常講笑話，待人和善也時常鼓勵後輩，人相當隨和，他只是在電影中演一個小角色，看到電影入圍國際影展，非常開心。

他笑說，自己個性比較閒不住，疫情期間除了拍電影，也到劍橋大學博士後研究，做了不少事情，人生有不同嘗試滿好的。

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