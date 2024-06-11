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社會 社會焦點 保障人權

嫌半夜急診等太久飆罵醫師八字經　桃園男挨罰7000元

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿雄（化名）去年11月間因為受傷，半夜前往桃園市某醫院急診室就診，卻因為不耐等候，竟當場痛罵值班醫師「你現在勒啥小啦」、「X你娘勒老XX你」等話，因而挨告。桃園地院法官日前審理之後，依公然侮辱罪判處阿雄罰金7000元，得易服勞役7日。

▲▼ 醫療工作者,醫院,醫師,醫生 。（圖／VCG）

▲阿雄在急診室飆罵值班醫師八字經。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿雄去年11月底因為受傷，在凌晨0時許前往桃園市某醫院急診室就診，但他不耐等候，與急診室值班醫師發生口角，竟當場以閩南語辱罵醫師，包含「你現在勒啥小啦」、「欸宏X你出來」、「X你娘勒老XX你」等話。

桃園地院法官認為，阿雄對醫師所說的話，依照社會一般人的認知，上述詞語有蔑視他人人格、貶抑人格尊嚴的意思，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，足以貶損受害者的社會評價，對受害者的名譽權侵害難謂輕微。

法官表示，阿雄僅因為在急診室內不耐等候，竟出言辱罵，無視醫事人員在急診室執行業務艱難的工作處境，行為確實不應該，雖然他已經坦承犯行，但至今仍未與受害醫師達成和解或調解、取得原諒或進行補償，最終依公然侮辱罪判處罰金7000元，得易服勞役7日，全案仍可上訴。

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