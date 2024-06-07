車上被搜出1包海洛因　駕駛3原因獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子去年7月間被警方查獲車上藏有1包海洛因，雖然他辯稱毒品是張姓友人掉落的，但還是被檢察官依法起訴。不過，桃園地院法官認為，從張男的證詞、莊男過去的習慣、尿液檢驗結果看來，都沒有明確證據可以證實莊男持有海洛因，最終裁定莊男無罪。

▲警方在莊男的車上搜出1包海洛因，他則矢口否認持有該包毒品。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方起訴指出，莊男在不詳地點、以不詳方式取得1包海洛因（毛重0.23公克），並放置在他自己的小客車內，去年7月底被警方查獲，因而認定他涉犯《毒品危害防制條例》第11條第1項持有第一級毒品罪嫌，並依法起訴。

莊男則辯稱，遭扣案的海洛因是朋友張男掉在車上的，他和張男一起工作，因為習慣不鎖車子，所以有時候張男會利用工作空檔跑到車上吸毒，「我確定他有在施用海洛因，因為他曾經在我家施用過。」張男也出庭證稱，過去確實會搭莊男的便車一起去工作。

桃園地院法官認為，莊男聲稱該包海洛因是張男所有，經查，張男確實在去年5月間因施用第一級、第二級毒品，被法院判處有罪，加上他自己也承認搭過莊男的車，因此莊男的說詞尚屬合理。

法官接著表示，該包海洛因沒有其他包裝包裹，被放置在副駕駛座底下，而莊男習慣將重要物品放在副駕駛座前方腳踏處的隨身包包內，海洛因的價格比安非他命高，理論上他應該會一同收妥放進包包內，而非只有把安非他命放在包包裡，卻把海洛因亂丟，更何況海洛因是被放在駕駛「可控範圍之外」的副駕駛座底下，因此不能排除這是乘客遺留之物的可能性。

最後，法官指出，莊男被查獲當日有採集尿液檢驗，結果僅有安非他命類呈現陽性反應，他過去有多次施用毒品紀錄，均是施用第二級毒品，未曾因為施用第一級毒品海洛因遭逮的紀錄，所以無法認定他具有持有海洛因的動機，最終認定證據不足，裁定無罪，全案仍可上訴。