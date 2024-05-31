後備軍人自稱「確診免召」　海陸66旅等嘸人！結局慘了

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿隆（化名）2022年7月間接獲教育召集令，卻以自己半年內曾確診新冠肺炎為由，在未提出相關證明的情況下，沒有向所屬的海軍陸戰隊陸戰66旅報到，因而挨告。桃園地院法官審理之後，依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪，判處阿隆有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲阿隆自稱曾經確診，意圖躲避教召，反而因此吃上官司。（示意圖／VCG，非本案當事人。）

判決書中記載，阿隆明知自己是後備軍人，2022年7月間親自收受教育召集令，卻意圖避免教育召集，而向相關單位聲稱自己曾於半年內確診新冠肺炎。然而，因為阿隆沒有提出相關證明辦理解召，經承辦人員聯繫，發現他也沒有向所屬的海軍陸戰隊陸戰66旅報到，整起事件才被揭發。

阿隆到案之後依舊堅稱自己曾在教育召集之前確診，但還是未提出相關證明。桃園地院法官表示，從阿隆的就醫紀錄來看，他在2022年1月至7月間只去過診所1次，但沒有確診新冠肺炎的病歷紀錄，衛生福利部疾病管制署傳染病通報系統也沒有他確診的紀錄，因此不採信他的說詞。

法官指出，阿隆是後備軍人，依法有應受教育召集的義務，卻做出上述行為，影響國家對兵員召集制度運作及兵役的有效管理，而且犯後仍矢口否認，最終依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪，判處他有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。