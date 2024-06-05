　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

役男出國念書成「波波」逃兵　1條件換免關

記者黃翊婷／綜合報導

男子小傑（化名）為役齡男子，2019年9月間申請役齡後出境就讀牙醫碩士獲准，接著又以新冠肺炎疫情為由申請延期返國，後來屆期經主管機關函文催告仍未返國，因而挨告。桃園地院法官審理之後，依法判處小傑有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑條件是要向公庫支付4萬元。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲小傑想先完成學業再當兵，卻因為滯留國外不歸而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小傑在2019年9月間申請役齡後出境就讀牙醫碩士獲准，依法規定，2020年12月底他就已經屆滿碩士就學最高年齡（27歲），經主管機關函文催告，他的父親在2021年8月底以新冠肺炎疫情影響為由，幫忙申請延期返國。

然而，依照內政部規定，因新冠肺炎疫情影響申請延期返國者，最長只能延長至2022年10月底。小傑明知此事，竟意圖避免徵兵處理，無視主管機關函示催告並通知要在2023年1月之前到醫院接受役男徵兵檢查，屆期未返國接受徵兵處理，因而挨告。

小傑的父親證稱，兒子前往波蘭留學，出國後每周都會與家人視訊聯絡，他有告知兒子應該返國進行徵兵檢查，但兒子認為學業不能中斷，希望先完成學業再當兵。

桃園地院法官認為，小傑意圖逃避兵役，以就學名義申請核准出境之後，屆期滯留國外不歸，破壞兵役制度的公平性，妨害國家兵役徵集及管理，損及潛在國防動員兵力，但考量到他始終坦承犯行，沒有前科，素行尚可，因此依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

另外，法官表示，為了讓小傑日後重視法律規範秩序，強化法治理念，決定給予他一定條件的緩刑負擔，也就是要在判決確定之日起1年內，向公庫支付4萬元，希望他能從中深切記取教訓，警惕自省。

ET快訊
狄鶯鬧離婚！孫鵬「1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了
基隆山崩「瑞典坦克」遭埋幾乎無損！助夫妻逃生　還能開回原廠維
快訊／韓國瑜深夜急發聲明　「傳言均屬子虛烏有」
快訊／唐治平戴《周處除三害》手錶　渾身酒味：遺體不像我媽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

役男出國念書成「波波」逃兵　1條件換免關

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋幾乎無損！助夫妻逃生　還能開回原廠維修

剛因詐助理費入獄…前竹縣女議員再被夫抓包「跟律師睡同床」

涉旭德科技內線交易案　欣興電子「2獨董請回」協理交保

國1彰化段嚴重火燒車！貨車停路肩「整輛陷火海」　駕駛斷車頭保命

快訊／唐治平戴《周處除三害》手錶　渾身酒味：遺體不像我媽

唐治平晚間現身派出所！親曝「媽媽死亡」前後經過

海軍班長性侵同袍11歲女兒「國防部證實」　網傻：太禽獸了吧

海軍班長遭爆「性侵士官長未成年女兒」！辯酒醉無意識　國軍證實

金門員警涉詐挨告「帳戶被列示警戶」！縣警局主動偵辦中

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

兒乳齒鬆脫爸出奇招！　線綁復古機車成功拔出

AMD評估在台灣投資50億！　蘇姿丰：和台積電關係堅固

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

役男出國念書成「波波」逃兵　1條件換免關

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋幾乎無損！助夫妻逃生　還能開回原廠維修

剛因詐助理費入獄…前竹縣女議員再被夫抓包「跟律師睡同床」

涉旭德科技內線交易案　欣興電子「2獨董請回」協理交保

國1彰化段嚴重火燒車！貨車停路肩「整輛陷火海」　駕駛斷車頭保命

快訊／唐治平戴《周處除三害》手錶　渾身酒味：遺體不像我媽

唐治平晚間現身派出所！親曝「媽媽死亡」前後經過

海軍班長性侵同袍11歲女兒「國防部證實」　網傻：太禽獸了吧

海軍班長遭爆「性侵士官長未成年女兒」！辯酒醉無意識　國軍證實

金門員警涉詐挨告「帳戶被列示警戶」！縣警局主動偵辦中

劉若英爆家醜！「祖母失智名下房產全遭轉移」　她被控護姊鬧翻姑丈

他咳嗽超過1年　醫一看「粗四啦」

李妍瑾離婚內幕「家暴老公」　短命婚4個月…前夫被起底四海幫幹部

北農董事是渣男！小三被當工具人洗正宮內褲　還跟2女交往

難怪好不了！皮膚科醫師揭「3大NG抗痘法」：加強去角質反而糟

今全台變天　4日雨區模擬曝

今天就買來喝！7-11咖啡飲品「買6送3」來了　黑糖珍奶只要30元

跟3大星座男交往「安全感破表」！Top 1最可靠還是異性絕緣體

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭　為孫安佐復合17年她受夠了

役男出國念書成「波波」逃兵　1條件換免關

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

社會熱門新聞

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

國1彰化段嚴重火燒車！駕駛自斷車頭保命

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接去地檢署

母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽

海軍班長遭爆「性侵同袍未成年女兒」！國軍證實了

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

色保全偷闖女住戶香閨　從背後性侵她

星城Online「變金礦」　3兄弟11天海撈1843萬

唐治平母陳屍社區頂樓！被發現已現屍斑

晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」　現場勘查揪真相

檢無法開死母親死亡證明　原因是唐治平在睡午覺

更多熱門

相關新聞

他自稱確診免召　海陸66旅等嘸人GG了

他自稱確診免召　海陸66旅等嘸人GG了

男子阿隆（化名）2022年7月間接獲教育召集令，卻以自己半年內曾確診新冠肺炎為由，在未提出相關證明的情況下，沒有向所屬的海軍陸戰隊陸戰66旅報到，因而挨告。桃園地院法官審理之後，依意圖避免教育召集，應受召集，無故逾應召期限2日罪，判處阿隆有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

控夫性生活亂、搞失蹤　妻忍3年切割

控夫性生活亂、搞失蹤　妻忍3年切割

打到妻住院再盜刷5.7萬　家暴夫結局曝

打到妻住院再盜刷5.7萬　家暴夫結局曝

陸戰66旅士兵偷同袍1.2萬現金　下場曝

陸戰66旅士兵偷同袍1.2萬現金　下場曝

偷吃夫被抓包還揪開房5次　妻1招反擊

偷吃夫被抓包還揪開房5次　妻1招反擊

關鍵字：

桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

台網美澳洲「遭隨機攻擊」送醫　嚇到想回台灣

快訊／加油中千萬發票！獎落2縣市

黃仁勳遇女粉絲挺胸求簽名　他禮貌留下三兆字跡

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

吃麥當勞爽中千萬發票！幸運兒獎落「這縣市」

「芒種」來了！6禁忌曝光「千萬別剪髮」

國1彰化段嚴重火燒車！駕駛自斷車頭保命

唐治平被大愛換角　晚間回應了

雲林麵攤蛤蜊湯80隔天140　老闆理由讓他傻眼

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面