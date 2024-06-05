役男出國念書成「波波」逃兵　1條件換免關

記者黃翊婷／綜合報導

男子小傑（化名）為役齡男子，2019年9月間申請役齡後出境就讀牙醫碩士獲准，接著又以新冠肺炎疫情為由申請延期返國，後來屆期經主管機關函文催告仍未返國，因而挨告。桃園地院法官審理之後，依法判處小傑有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年，緩刑條件是要向公庫支付4萬元。

▲小傑想先完成學業再當兵，卻因為滯留國外不歸而挨告。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小傑在2019年9月間申請役齡後出境就讀牙醫碩士獲准，依法規定，2020年12月底他就已經屆滿碩士就學最高年齡（27歲），經主管機關函文催告，他的父親在2021年8月底以新冠肺炎疫情影響為由，幫忙申請延期返國。

然而，依照內政部規定，因新冠肺炎疫情影響申請延期返國者，最長只能延長至2022年10月底。小傑明知此事，竟意圖避免徵兵處理，無視主管機關函示催告並通知要在2023年1月之前到醫院接受役男徵兵檢查，屆期未返國接受徵兵處理，因而挨告。

小傑的父親證稱，兒子前往波蘭留學，出國後每周都會與家人視訊聯絡，他有告知兒子應該返國進行徵兵檢查，但兒子認為學業不能中斷，希望先完成學業再當兵。

桃園地院法官認為，小傑意圖逃避兵役，以就學名義申請核准出境之後，屆期滯留國外不歸，破壞兵役制度的公平性，妨害國家兵役徵集及管理，損及潛在國防動員兵力，但考量到他始終坦承犯行，沒有前科，素行尚可，因此依法判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，緩刑2年。

另外，法官表示，為了讓小傑日後重視法律規範秩序，強化法治理念，決定給予他一定條件的緩刑負擔，也就是要在判決確定之日起1年內，向公庫支付4萬元，希望他能從中深切記取教訓，警惕自省。