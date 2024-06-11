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技巧難度高！2024水上高樁獅爭霸賽　冠軍出爐

▲2024水上高樁獅爭霸賽，冠軍出爐

▲2024水上高樁獅爭霸賽，冠軍出爐。（圖／龍潭區所提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024龍潭歸鄉文化節-水上高樁獅王爭霸賽，9日起於龍潭大池舉行，參賽的隊伍都使出渾身解術，現場加油民眾並不停的搖旗助陣，場面精彩，10日閉幕，由基隆長興呂師父龍獅團奪得第一。

▲2024水上高樁獅爭霸賽，冠軍出爐

龍潭區公所區長黃世琪表示，迎端午節舉辦的水上高樁獅王爭霸賽，今年有8隊參加，分別是：基隆長興呂師父龍獅團、新竹聯豐龍獅戰鼓團、桃園新毅群龍獅團、時代龍獅團、台北市立大學、中台灣振興龍獅戰鼓團、祥薪龍獅戰鼓坊、台灣藝權龍獅體育會。▲2024水上高樁獅爭霸賽，冠軍出爐

▲▼2024水上高樁獅爭霸賽。（圖／龍潭區所提供）

▲2024水上高樁獅爭霸賽，冠軍出爐

水上高樁獅王爭霸賽由披著獅袍的武者，隨著擊鼓，踩在佇立水中的高度120公分至230公分不等的梅花樁，在樁上奔跑、跳躍，樁距則從70公分到180公分不等，舞獅時要有豐富的喜、怒、驚、樂、醉、醒等神態，身體的抬、拉、跳等動作片刻不得馬虎，還要克服水面反射的波光，技巧難度遠遠超越陸地演出的舞獅陣。

▲2024水上高樁獅爭霸賽，冠軍出爐

2024水上高樁獅爭霸賽，經過為期兩天精彩的賽事，成績10日出爐，分別為：
第一名：基隆長興呂師父龍獅團
第二名：新竹聯豐龍獅戰鼓團
第三名：桃園新毅群龍獅團、臺北市立大學舞獅隊
第四名：中台灣振興龍獅戰鼓團、台灣藝權龍獅體育會、祥薪龍獅鼓藝坊、桃園時代龍獅團。

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