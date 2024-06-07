　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

▲▼永豐銀行,台啤永豐雲豹,T1聯盟,冠軍,優惠。（圖／業者提供）

▲歡慶台啤永豐雲豹勇奪T1聯盟總冠軍，永豐銀行推出「永豹冠軍」，嗨抽美食餐券與祭出一系列金融產品優惠。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

運動賽事總是讓人看了澎湃沸騰，一邊佩服著運動員們的精湛技術，一邊感動於團隊絕佳的默契表現，心中也跟著燃起運動魂！永豐銀行長期支持國內體壇多元發展、以行動力挺運動各類賽事，長期贊助包括籃球、足球、障礙賽及霹靂舞等運動賽事；永豐銀行更特地把分行布置成籃球運動風、設置拍照打卡牆，讓到分行臨櫃的民眾能跟著熱血一波，透過多元且豐富的形式，就是要強力支持多元體育賽事，為國內的運動風氣發展助攻！

永豐銀行持續透過行動支持青年學子適性發展，尤其是在籃球方面成果豐碩，像是自2019年起就贊助政治大學雄鷹籃球隊，同時隊上也創紀錄取得UBA四連冠的佳績，2023年更勇奪世界大學籃球系列賽（World University Basketball Series；WUBS） 冠軍。永豐銀行當然也力挺台灣職業籃壇，至今已連續二年冠名贊助T1聯盟「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，今年在T1聯盟總冠軍系列賽事中，一開始就氣勢如虹先聲奪人在主場獲得二連勝，第三場於客場比賽，依舊憑著隊友間絕佳默契再拿一勝，在7戰4勝制取得3連勝聽牌，第四場果然也不負眾望團隊發揮超常水準，最終成功搶下T1聯盟總冠軍寶座，身為贊助方的永豐銀行也與有榮焉！

▲▼永豐銀行,台啤永豐雲豹,T1聯盟,冠軍,優惠。（圖／業者提供）

為了歡慶台啤永豐雲豹拿下T1聯盟總冠軍獎盃，永豐銀行推出「永豹冠軍」限定慶祝活動。包含嗨抽好禮大啖美食，6/7~6/17分享永豐銀行LINE官方帳號指定貼文給親友，並於對話視窗輸入關鍵字「永豹冠軍」或至小蜜豐點數平台兌換好禮，就有機會獲得饗食天堂餐券、西堤牛排餐券、哈根達斯迷你杯、Cold Stone冰淇淋、康是美或7-ELEVEN百元折價券；同時更祭出四大主題(永豹好球、永豹好刷、永豹好存、永豹好運)共12項活動，有機會抽到限量簽名球、簽名球衣，以及享有刷卡拿高回饋金，存戶享換匯、定存、加碼年利率優惠，還有數位通路申購美股手續費0元等，好康享不完，活動詳情請至永豹冠軍活動頁

籃球賽事熱鬧結束獲得圓滿結果，永豐銀行除了推出慶祝活動延續歡欣氛圍，同樣會繼續透過實際行動挺運動！先前2022年起即連年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，2023年也獲頒「贊助類金質獎」與「贊助類長期贊助獎」雙料殊榮。永豐銀行還將藉由支持運動賽事等親近民眾，並引導民眾關注青年理財、防詐等相關議題，逐步實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

＊以上優惠活動詳情可上永豐銀行官方網站查詢。

ET快訊
2歲男童趴蓄水池溺斃！　媽心碎爆哭「我在廚房煮飯」
「黃仁勳美食地圖」官方版來了！　18間餐廳小吃一次看
「小女友的體驗」男女半套ing　遭破門逮人照片曝
獨／白雲伸援手！　願助唐治平負擔喪葬費用
罵黃捷「破X裝在室」！　保險男下場曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

胖到飄嬸味！GD「沒修圖真實臉」慈祥表情包曝　粉驚：我龍大媽

八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

邊佑錫台來見女粉「背著善宰」XD　秒爆笑「主動靠前比愛心」

老公麻醉未退遭妻靈魂拷問　否認有小三：都沒人追我XD

鍾欣凌.勇兔婆婆「笑死.ㄤ死」超地獄XD　黃姵嘉大方認：邱昊奇比楊銘威帥！

林美秀瘦7公斤累癱罹「後天血友病」　腿腫到放血..剝結痂「血噴出來」嚇壞

金門現巨型緬甸蟒橫躺攔路　目擊民眾嚇到腿軟：至少3m

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

聚餐、謝師宴首選！「點八餐飲」85折超殺優惠　8人以上預約訂位立享破盤折扣

只有今天！超商茶飲「買10送10」快搶買　珍珠奶茶只要40元

7-11「大人版思樂冰」限時回歸！百款啤酒77折　加19元送零食小菜

【廣編】INCANTO藝術空間首度呈現　自然之美觸手可及

泡麵10大排行榜出爐！統一肉燥麵、來一客霸榜　賣場祭「買1送1」

英國麥當勞移除兒童餐微笑標誌　背後藏洋蔥：不必一直保持快樂

胖到飄嬸味！GD「沒修圖真實臉」慈祥表情包曝　粉驚：我龍大媽

八點檔女神飄「嬸味」腰肉溢出真實樣貌流出！粉絲驚呆

台中醫院端午活動...民眾樂學刮痧　還有好康獎品可以帶回家

4大超商「端午連假優惠」快看！美式只要30元、霜淇淋5支188元

黑白汪汪隊出動！金門加重打擊毒品　超萌緝毒犬助陣機場安檢

小米618推86吋電視3.8萬元帶回家　手持掛燙機新品600元有找

西螺環陞貨運捐贈物資　弱勢家庭提前感受端午溫暖

黃仁勳如搖滾巨星！BBC關注「仁來瘋」　招牌皮衣藏魅力關鍵

落實社區警政！東港警方「清樓專案」查34人45車　逮2通緝犯

悲情金童！　唐西奇總冠軍賽首秀追平石佛神紀錄仍慘敗收場

超佛心！彰化員林知名「珍珠粽」秒殺　每顆10元46年不漲價　

會考落點「建中要34.6分、北一女33.8分」　專家曝進前5志願關鍵

賽車開一半方向盤掉了！　選手冷靜重新裝上繼續衝

消費熱門新聞

世界級麵包賽得獎師傅Fred好崇拜

只有今天！超商茶飲買10送10、珍奶40元

泡麵10大排行榜出爐！賣場祭「買1送1」

妻碎念I人老公美式賣場狂搬貨

今天就買！超商咖啡「買6送6」爽喝

全套麥當勞店員家家酒8月還有送！

7-11「大人版思樂冰」限時回歸

肯德基端午限定8大組合優惠一次看

麥當勞5大夯品買1送1今天開吃！

在台日本名人學生時期最愛美味

全聯「博士級生菜」無土味秘密公開

奶香炸裂！超商限量開賣「千層蛋塔」

超商咖啡買7送7！姓名中1字免費喝

年銷1200座101！全聯「雞腿排肉切片」下殺

更多熱門

相關新聞

eMOVING綠牌電動車祭最低199資費

eMOVING綠牌電動車祭最低199資費

中華eMOVING 6月為精打細算的小資族推出新資費，即日起至6／30止，購買EZ1綠牌電動車，即可選擇「每月199元限時資費」方案，每月提供1,000Ah，讓車主每月可騎乘約1,000公里。中華eMOVING 也將自6／10-6／23進駐全台14家美式賣場，展示EZ1與免駕照、免電池月租的Shine、勁炫125等車款。

夏換季遠百滿5千送500

夏換季遠百滿5千送500

台啤永豐雲豹奪冠今獲市府表揚

台啤永豐雲豹奪冠今獲市府表揚

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

身分證「5」半價玩義大！遊樂園祭端午連假優惠　6月壽星免費

85度C推指定飲品「第二杯25元」

85度C推指定飲品「第二杯25元」

關鍵字：

永豐銀行台啤永豐雲豹T1聯盟冠軍優惠

讀者迴響

熱門新聞

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

蔡阿嘎年終給蘿拉「自寫數字再加6位數」　她涉非法碎10年情

蘿拉「被蔡阿嘎開除」挨酸不意外！　昔態度差、惹毛同業黑歷史起底

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

蘿拉遭控態度惡劣！　合作方失望「以後不再找蔡阿嘎」

「4.5億元」天價保單！被保人0歲

蔡阿嘎開除蘿拉　行家看「法律事務所」：這間又大又貴

蔡阿嘎資深員工「家中塞滿名牌」突遭解雇被起底

網路柯南追「蔡阿嘎開除蘿拉」原因：大概就像水原一平

蘿拉財力驚人　擁「好幾百萬愛馬仕」

蔡阿嘎突發聲明開除10年資深員工：不法行為影響公司

金鐘主持人爸爸吃粽子噎死！陳思安「家人覺得丟臉」痛曝真相

黃仁勳兒女都待過1行業　擁名校MBA

冷氣師傅工作嫌熱！竟直接脫到全裸

網紅柯基犬「酒酒」睡夢中離世

更多

最夯影音

更多

唐治平揭大吼原因曝會搬家　笑說：今天生日要去喝喝酒

黃仁勳東湖餐廳夜會林百里　稱輝達第2研發中心可能近台北

張小燕「久違露面」赴邱瓈寬母靈堂　謝金燕.王力宏.藍心湄現身哀悼

黃仁勳兒現身電腦展秀中文　女兒黃敏珊讚：我們愛台灣

唐治平生日站陽台邊　情緒失控大吼、唱歌

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面