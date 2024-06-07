永豹T1聯盟總冠軍！永豐銀行嗨抽饗食天堂、西堤、哈根達斯與超商抵用券

▲歡慶台啤永豐雲豹勇奪T1聯盟總冠軍，永豐銀行推出「永豹冠軍」，嗨抽美食餐券與祭出一系列金融產品優惠。（圖／品牌提供，以下同）

消費中心／綜合報導

運動賽事總是讓人看了澎湃沸騰，一邊佩服著運動員們的精湛技術，一邊感動於團隊絕佳的默契表現，心中也跟著燃起運動魂！永豐銀行長期支持國內體壇多元發展、以行動力挺運動各類賽事，長期贊助包括籃球、足球、障礙賽及霹靂舞等運動賽事；永豐銀行更特地把分行布置成籃球運動風、設置拍照打卡牆，讓到分行臨櫃的民眾能跟著熱血一波，透過多元且豐富的形式，就是要強力支持多元體育賽事，為國內的運動風氣發展助攻！

永豐銀行持續透過行動支持青年學子適性發展，尤其是在籃球方面成果豐碩，像是自2019年起就贊助政治大學雄鷹籃球隊，同時隊上也創紀錄取得UBA四連冠的佳績，2023年更勇奪世界大學籃球系列賽（World University Basketball Series；WUBS） 冠軍。永豐銀行當然也力挺台灣職業籃壇，至今已連續二年冠名贊助T1聯盟「台啤永豐雲豹」職業籃球隊，今年在T1聯盟總冠軍系列賽事中，一開始就氣勢如虹先聲奪人在主場獲得二連勝，第三場於客場比賽，依舊憑著隊友間絕佳默契再拿一勝，在7戰4勝制取得3連勝聽牌，第四場果然也不負眾望團隊發揮超常水準，最終成功搶下T1聯盟總冠軍寶座，身為贊助方的永豐銀行也與有榮焉！

為了歡慶台啤永豐雲豹拿下T1聯盟總冠軍獎盃，永豐銀行推出「永豹冠軍」限定慶祝活動。包含嗨抽好禮大啖美食，6/7~6/17分享永豐銀行LINE官方帳號指定貼文給親友，並於對話視窗輸入關鍵字「永豹冠軍」或至小蜜豐點數平台兌換好禮，就有機會獲得饗食天堂餐券、西堤牛排餐券、哈根達斯迷你杯、Cold Stone冰淇淋、康是美或7-ELEVEN百元折價券；同時更祭出四大主題(永豹好球、永豹好刷、永豹好存、永豹好運)共12項活動，有機會抽到限量簽名球、簽名球衣，以及享有刷卡拿高回饋金，存戶享換匯、定存、加碼年利率優惠，還有數位通路申購美股手續費0元等，好康享不完，活動詳情請至永豹冠軍活動頁。

籃球賽事熱鬧結束獲得圓滿結果，永豐銀行除了推出慶祝活動延續歡欣氛圍，同樣會繼續透過實際行動挺運動！先前2022年起即連年榮獲教育部體育署「體育推手獎」肯定，2023年也獲頒「贊助類金質獎」與「贊助類長期贊助獎」雙料殊榮。永豐銀行還將藉由支持運動賽事等親近民眾，並引導民眾關注青年理財、防詐等相關議題，逐步實踐「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life.」的企業願景。

＊以上優惠活動詳情可上永豐銀行官方網站查詢。