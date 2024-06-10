嘉義縣端午龍舟賽帶動周邊旅遊經濟　萬份蚵仔粥免費用

▲歡慶端午節，嘉義縣龍舟競賽提供近萬份蚵仔粥供遊客享用 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣端午龍舟賽10日上午在東石漁人碼頭盛大舉行，吸引眾多人潮到場觀賽，縣長翁章梁、副議長陳怡岳、東石鄉長林俊雄等民代貴賓到場觀賽並為選手加油，現場人山人海。

翁章梁介紹，端午節除了吃粽子，最受期待的就是賽龍舟，主辦單位用心籌辦賽事，還準備免費的花枝丸、蚵卷、蝦卷，東石先天宮也提供近萬份蚵仔粥；現場有各式各樣攤位與在地小吃店家，如蚵仔煎、蚵仔包、烤蚵、文蛤湯等，邀請民眾品嚐在地的鮮蚵，認識嘉義縣的美。

今年龍舟賽邁入第38屆，有來自全國42隊參賽，總獎金67萬元，今年賽事由嘉義縣政府隊和縣議會隊開場進行友誼賽。

今年最受矚目的是嘉潮龍舟隊，由歷年曾代表嘉縣參賽全運會、全民運龍舟的選手，以及民雄國中輕艇畢業校友組成，抱著壯士斷腕的決心，希望能力抗群雄，最終以奪冠並獲得獎金為目標。

透過龍舟賽，讓來自全台的遊客有機會來嘉義、認識嘉義縣的美，東石漁人碼頭附近的熱門景點非常多，有最新的熱門打卡點蚵殼屋，還有圍潭濕地、朴子溪、東石橋畔、洲子夕照、鰲鼓濕地自然生態、外傘頂洲、東石海子、船仔頭藝術村等，陪伴民眾度過一個有吃又好玩的端午佳節。