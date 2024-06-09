划龍舟慶端午！花蓮鯉魚潭龍舟嘉年華　53隊划槳競速

▲▼花蓮慶端午龍舟競渡嘉年華在鯉魚潭擧行，今年全台共53隊參賽。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2024花蓮慶端午、鯉魚展競技‧龍舟競渡嘉年華」由花蓮縣政府及交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處共同主辦、花蓮縣體育會承辦及壽豐鄉公所等相關單位協辦的龍舟競賽活動，於6月9及10日在壽豐鄉鯉魚潭國家風區的潭北碼頭舉行。

龍舟競賽不僅是一場體育比賽，更是一個展現花蓮熱情和團結的時刻，同時享受比賽的激情，並與其他選手建立深厚的友誼。相信鯉魚潭壯麗的山海美景及豐富的嘉年華系列活動內容，一定能讓花蓮鄉親與遊客留下難忘且美好的端午佳節回憶。

花蓮縣長徐榛蔚表示，花蓮縣政府一直致力於體育發展，不斷優化訓練基地，提供選手紮實的訓練，讓花蓮縣龍舟隊在國際賽屢屢奪牌，揚名國際，並透過體育賽事帶動觀光，今年參賽隊伍總計53隊共襄盛舉，相互切磋，期待各隊選手展現默契及團結力量，為自己及團隊爭取最佳的成績。

今年活動多元，除了龍舟競賽，還有熱情洋溢青春舞蹈及原住民舞蹈展演等表演，另外大會現場也安排許多精彩系列活動，包括教育處家庭教育中心設置親子彩繪龍舟活動、有獎徵答政策宣導區以及美食饗宴區等，歡迎花蓮鄉親與各地遊客前往鯉魚潭，為參賽選手加油打氣以及體驗端午節傳統文化。

