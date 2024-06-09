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重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

▲▼重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣。（圖／翻攝極目新聞）

▲女子龍舟隊翻船，其中一名死者今年本來不想參賽。（圖／翻攝極目新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

重慶秀山縣洪安鎮一支女子龍舟隊5日訓練時發生翻船事故，造成3人身亡。另外，有目擊者透露，龍舟上的選手大多沒有穿著救生衣。

根據秀山縣通報，發生事故的是秀山縣的龍舟代表隊，當天是在訓練時發生事故，共有3人落水，多人受輕傷。

通報指出，其中1名落水人員當天被救出，但不幸遇難，目前已下葬；另外2名落水人員第一時間失聯，目前也已將遺體打撈上岸。

原先要參加的賽事第十二屆「渝湘黔三省（市）邊區龍舟邀請賽」，由於發生翻船事故，目前官方已取消了此次比賽。

根據陸媒報導，其中一名死者的丈夫劉先生表示，他妻子今年37歲，6月1日，有人邀請他妻子去參加第十二屆湘渝黔三省邊區龍舟比賽，該比賽在洪安鎮舉辦，「這應該是她第五年參加龍舟比賽，比賽很累，她本來不想參加的，別人給她打了五分鐘電話勸說，最後她還是選擇參賽，之後每天下午三點開始訓練，下午六點多結束，原計劃今天正式比賽。」

然而，5日下午6時許，劉先生接到電話，得知妻子所在的龍舟隊在訓練時翻船，妻子失聯了，「船上一共有24人，掌舵的姑娘才學兩天，當時整個船翻了，翻之前有人直接跳水，有幾個人沒跳，船就翻過來了。」

同時，還有目擊者指出，龍舟隊的選手大部分都沒有穿救生衣。對此，當地官方表示，目前該事故還未完成定性，但對訓練時沒穿防護措施，會加強安全管理，也會對此次事故進行重點復盤，絕不敢對安全工作有所懈怠，對存在的漏洞會及時去補。

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