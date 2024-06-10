陸男創業「造龍舟」1年營業額破2千萬　自曝：訂單接到手軟

記者魏有德／綜合報導

廣東東莞一名「80後」男子莫煒亮創業打造「龍船廠」，成立僅1年多的年營業額有望突破500萬元人民幣（約2238萬元新台幣），這樣的成績在當地還只能算正常水準。據了解，大陸傳統龍舟使用的木材為進口坤甸木，製成一艘龍舟的造價達40萬元人民幣（約179萬元新台幣），莫煒亮透露，訂單接到手軟，至少要半年前預訂。

▲陸「80後男子」創業造龍舟。（圖／翻攝中新經緯，下同）

《中新經緯》報導，一開業，莫煒亮的龍船廠便接到了四個訂單。除了傳統的木龍舟製造之外，該工廠還生產各類型的艇以及龍舟工藝製品，而龍舟工藝品目前的需求也同樣旺盛，相關產品銷量很高。

莫煒亮透露，傳統龍舟的材料主要包括坤甸木、杉木。其中，杉木制龍舟的成本約在12萬至15萬元（人民幣，下同）之間，木材重量較輕，滑行速度較快，「坤甸木製成的龍舟十分耐用，保存時間可達百年，通常從馬來西亞等東南亞國家進口，一艘30米至40米長的龍舟造價往往需要30萬至40萬元。」

隨著「賽龍舟」在大陸成為一種傳統文化藝術的「火爆頂流」，投入龍舟工藝設計的張偉潮成為趕上這波浪潮的「受益者」。他表示，廣東人十分重視龍舟文化，由於龍頭需要手工製作，產量有限，一年新製作的數量約在60個左右，修理和翻新的龍頭也約在50至60個左右。

張偉潮提到，各村落的傳統龍舟隊往往需要體現當地特色，需要根據各地傳統的使用習慣、大小、形制等進行定製生產，在製作龍頭前，還要去村莊考察，才能設計方案，「現在除了廣東，還有外省乃至海外華僑的訂單，但我們連珠三角地區的訂單都消化不完，訂單多得離譜。」

數據顯示，大陸現存與龍舟相關的企業970餘家，2024年1至4月，新增註冊相關企業10餘間，較2023年同期增長42.9%；從地域分布來看，湖南、廣東以及湖北所擁有的龍舟相關企業位居前列；從成立時間來看，36.5%的相關企業成立於1至5年內，成立於10年以上的相關企業佔39.1%。