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大陸 大陸焦點 特派現場

陸南北龍舟賽大比拼！　網嘆：北方人果然不擅水戰

記者魏有德／綜合報導

大陸各地在端午節假期期間均有龍舟賽事，其中，廣東的龍舟賽的精彩刺激程度冠絕神州大地，隆重的程度堪比過春節一般，十分吸睛。然而，看熱鬧的網友們也把大陸南方和北方的龍舟賽對比了一下，還刻意剪輯出北方龍舟賽的部分「翻車」畫面，博君一笑稱，「北方人果然不站水戰！」引起外界熱議。

▲大陸南北划龍舟趣事。（圖／翻攝微博）

▲大陸南北划龍舟趣事。（圖／翻攝微博，下同）

《南方日報》報導，端午賽龍舟，對廣東人來說，隆重程度與儀式感堪比過春節。龍年賽龍舟，意義更非凡。在嶺南水鄉，賽龍舟不僅是對古老習俗的傳承，也是一場速度與激情的較量，更是廣東人骨子裡拼搏爭先精神的鮮活寫照。

▲大陸南北划龍舟趣事。（圖／翻攝微博）

廣東賽龍舟源於捕魚的漁民廣東的漁民們為祈求風調雨順、平安健康，透過競技獲取彩頭，增添一年的福氣而來，此項傳統一直延續到至今，成為廣東民間習俗文化的重要部分，也成為大陸全國知名的「端午看點」。

由於廣東部分城市水網發達，近年更演變成在不足6公尺寬的城市河道內競逐，過程中要穿過很多直角彎道，還要通過相當矮的橋墩，不僅對選手是極大考驗，河岸兩邊的觀眾也往往捏出一把冷汗。不少人揶揄打趣的說，「人家划龍舟是紀念屈原，廣東賽龍舟是要去救屈原！」

▲大陸南北划龍舟趣事。（圖／翻攝微博）

至於東北的龍舟比賽，則被網友們笑稱，「奔著屈原而去的！」在2023年的遼寧龍舟比賽中，三艘各自在河道上前行的龍舟，突然間朝向同一條河道划行，其中兩艘龍舟還呈現「死亡交叉」，龍頭「親在一起」，讓觀眾看傻了眼、笑彎了腰。

▲大陸南北划龍舟趣事。（圖／翻攝微博）

比賽中，還有龍舟從開始就打定主意橫著走，怎麼划都划不出直線，也使得網友紛紛留言感嘆，「曹操是對的，北方人果然不擅水戰。」

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