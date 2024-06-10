台積電和富士康太重要！設廠點料引產業聚集　彭博：將領導全球供應鏈

▲高燦鳴認為，台積電（左）與富士康（右）不僅在全球供應鏈中扮演關鍵角色，它們的戰略決策也深刻影響著產業發展方向。（組圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

彭博社科技專欄作家高燦鳴（Tim Culpan）10日以「兩大公司將領導全球供應鏈」（Two Companies Will Guide Global Supply Chains）為題撰文指出，在政治與商業因素的雙重驅動下，目前全球的供應鏈已經分裂，促使數百家製造商和物流供應商積極尋求應對之道。與此同時，台積電（TSMC）和富士康（Foxconn）這2家台灣科技巨頭正在全球範圍內設點布局，成為領導全球供應鏈重塑的重要指標，而其他廠商也可參考其設廠位置進行跟進。

文中提到，台積電是全球最大晶片製造商，其客戶涵蓋了蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）等；富士康則負責將精密的零件組裝成終端設備，著名產品包含了蘋果的iPhone和輝達的AI伺服器，甚至還將業務範圍延伸到了工業領域，為特斯拉（Tesla）的電動車、西門子（Siemens）的工廠自動化系統，甚至還有以色列一家衛星公司提供服務。

台積電和富士康如今已成為全球化潮流的領導者。它們的規模、技術優勢和全球影響力使它們在供應鏈中無可替代，這也是美國、澳洲等國擔心兩岸爆發軍事衝突的原因。儘管如此，高燦鳴表示，台積電和富士康在制定戰略決策時似乎不太考慮戰爭的問題，反而更在乎公司該如何在全球化的情況下擴大其領先地位，並「從世界各地獲得最好的資源」。

▲台積電在日本設立的熊本廠在2024年2月開幕。（圖／記者高兆麟攝）

過去，中國以其充沛且低廉的勞動力，以及土地、稅務優惠等，吸引全球製造業轉向中國，而成為「世界工廠」。然而，隨著中國勞動力短缺、成本上升、本土競爭激烈等問題開始浮現，不少日韓和美國企業都漸漸選擇關閉中國工廠。高燦鳴認為，此一現象恐將影響正在全球設點布局的台積電和富士康未來的選址，而它們的戰略決策也將成為其他公司的重要參考。

以台積電為例，雖然這家公司並不生產汽車零件，但台積電卻將德國工廠的地點選在了汽車重鎮德勒斯登（Dresden），與福斯（Volkswagen）、BMW和保時捷（Porsche）等汽車大廠當鄰居，並與博世集團（Bosch）、英飛凌科技公司（Infineon）和恩智浦半導體（NXP Semiconductors）合作。台積電此舉將促使其他想和台積電合作的企業在這座德國城市附近營運。

在日本的熊本縣，台積電也與索尼（Sony）、豐田（Toyota）和電裝株式會社（Denso）合作，為日本領先世界的汽車製造業、工業和消費電子行業提供服務。2021年，台積電宣布在熊本設廠，帶動三菱電子（Mitsubishi）、勝高（SUMCO）、京瓷（Kyocera）等供應商前往相關地區投資，影響了整個日本的產業發展方向。

▲富士康在鄭州廠，吸引不少廠商也在附近聚集。（圖／翻攝鴻海官網）

高燦鳴指出，台積電在美國亞利桑那州設廠的狀況則不太相同。當地並沒有相關產業，但在顧客的壓力和美國政府祭出各項獎勵下，台積電沒有太多選擇，但台積電在美國的設廠計畫還是吸引了李長榮化學工業（LCY Chemical）和崇越科技（Topco Scientific）的跟進。

至於鴻海，它們則選擇在墨西哥、印度和東南亞等國擴大設廠，並與西門子、Stellantis NV等歐洲企業合作，顯示其多元化佈局並不只與地緣有關，還體現在了行業上。目前，富士康正積極擴大其工廠自動化、運輸與物流、航空和替代能源等領域。

事實上，早在10多年前，富士康在中國鄭州附近設廠，就掀起了一股「富士康效應」，吸引眾多供應商也前往當地，形成產業鏈聚集現象。高燦鳴預測，由於台積電和富士康在工業中心起了關鍵作用，因此不只台積電和富士康的上游業者會跟著他們走，任何希望成為國際供應鏈一份子的企業也會選擇跟進台積電和富士康的腳步。