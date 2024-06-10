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全球半導體大咖求愛！　韓媒：台灣有望實現「AI島」夢想

▲▼左起：nVidia執行長黃仁勳、超微電腦執行長梁見後。（圖／記者湯興漢攝）

▲ 美超微（Supermicro）執行長梁見後5日發表演說，黃仁勳驚喜現身。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為期4天的台北國際電腦展（COMPUTEX）落幕，韓媒分析報導，領導全球半導體業的大咖正向台灣「熱烈求愛」，展現台灣成為「AI島」的夢想有望成真。

南韓《朝鮮日報》提到，AI晶片市場領頭羊、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在COMPUTEX上首度公開將於2026年上市的新一代AI圖形處理器（GPU）平台Rubin，並在演說中強調，「AI時代來臨，而台灣就在中心」，「輝達將與台灣合作夥伴一起制定新戰略，共同成長」。

超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰也在COMPUTEX上宣布，最新AI晶片MI325X將於第4季上市。英特爾（Intel）執行長格爾辛格（Pat Gelsinger）則在主題演講中說道，「Intel的I和Taiwan的T合起來，就是IT」，並強調AI加速器Gaudi 3比輝達H100更為出色。

▲超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰回答學生們的問題。（圖／記者楊絡懸攝）

▲ 蘇姿丰7日與宏碁董事長暨執行長陳俊聖進行AI世紀對談。（圖／記者楊絡懸攝）

報導指出，英特爾、高通（Qualcomm）、AMD等全球半導體龍頭領袖紛紛出席COMPUTEX，互相牽制，充分展現台灣在半導體及AI市場的地位。

文中分析，隨著AI時代開啟，「台灣力量」正震驚世界。目前台灣半導體業已全球最大代工廠台積電為中心，負責生產輝達、蘋果、英特爾、高通、AMD等全球半導體巨頭產品。

且除台積電以外，台灣從事工程、設計與封裝的企業比比皆是。聯發科是全球慧手機應用處理器（AP）銷售龍頭，日月光（ASE）則是後端製程領域世界第一，且台灣還擁有逾200家IC設計服務公司。

跨國企業為加入組織完備的台灣半導體生態系，似乎正不惜投資。輝達目前投入1兆韓元在台灣建置研發中心（R&D center），AMD也計畫投資2100億韓元，在台灣打造亞洲第一座研發中心。

報導最後提到，台灣政府的構想是以今年的COMPUTEX為跳板，鞏固台灣世界之助的地位。總統賴清德520就職演說也曾稱，要把台灣打造成「人工智慧島」，4日出席COMPUTEX開幕典禮時也展現以AI為基礎，推動台灣經濟的抱負，提出3大課題包括在台灣建立資料中心、超級電腦及人才養成。

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