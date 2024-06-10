　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

▲▼南韓軍方9日下午重啟設在邊境的擴音設備，向北韓進行「心戰廣播」。（圖／達志影像）

▲南韓軍方9日下午重啟設在邊境的擴音設備，向北韓進行「心戰廣播」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

繼北韓（朝鮮）數度向南韓空飄含有糞便、垃圾的穢物氣球後，南韓總統尹錫悅批准終止《九一九軍事協議》，宣布恢復邊境軍演和心戰廣播，昨（9）日下午南韓軍方更啟動設在邊境的擴音器，向北韓播送長達2小時的「自由之聲」心戰廣播，不僅播放南韓國歌，更播放防彈少年團（BTS）的歌曲、新聞與氣象預報。

根據《韓聯社》，南韓國內脫北者公民團體數度向北韓空飄大型氣球，裡面裝有20萬張反體制傳單、白米、1美元紙鈔、韓劇USB隨身碟、特高頻收音機後，北韓便以此為藉口數度向南韓空飄含有動物糞便、垃圾等穢物氣球，南韓軍方為嚴懲北韓的「挑釁舉動」，昨（9）日下午重啟邊境心戰廣播，想徹底觸怒平壤當局。

為了能夠動搖北韓居民、鼓勵北韓居民脫北投誠，南韓軍方特別精心製作心戰廣播「自由之聲」，透過高功率擴音設備向北韓播放，9日下午4時55分（台灣時間下午3時55分），即便是南韓的民眾，京畿道坡州市炭縣面打開廣播FM 103.1、江原道春川市打開廣播FM 107.3，就能夠收聽廣播內容。

南韓軍方所製作的心戰廣播，首先播放的是南韓國歌《愛國歌》，接著由主播向聽眾問候，「親愛的北韓同胞們您好，這裡是傳遞真相和希望的『自由之聲』，現在將開始廣播」，廣播於下午5時正式開始，並分為第一部、第二部播放。

▲▼南韓軍方將擴音設備搬送至邊境，向北韓播放「心戰廣播」。（圖／路透）

▲▼南韓軍方將擴音設備搬送至邊境，向北韓播放「心戰廣播」。（圖／路透）

▲▼南韓軍方將擴音設備搬送至邊境，向北韓播放「心戰廣播」。（圖／路透）

主播先是報導數則近期的時事，包括南韓政府4日召開國務會議，批准終止《九一九軍事協議》全部條文效力，廣播內容還包括南韓國防部政策室長的談話內容，接著提及南韓、美國、日本在國際原子能總署上譴責北韓發展核武與導彈威脅、北韓和俄羅斯軍事合作等。

在第三則報導中，主播還提到南韓三星電子所生產的智慧型手機在全球38個國家中的出貨量取得第一名。至於在第四則報導，則提到北韓近來加強取締力道，嚴格取締收看或散播外國影視作品的人，而這些精神上受到迫害的北韓同胞明顯增加。

30多分鐘報導內容結束後，主播先是講道，「這裡是由大韓民國首爾所播放的『自由之聲』」，接著播放南韓國歌，並開始進行北韓各地的氣象預報，包括開城、咸鏡北道的最高溫與最低溫預測，之後再由主播報導北韓的物價動向，包括美元與人民幣匯率、米價、玉米價格、汽柴油價。

▼過去南韓對北韓的「心戰廣播」，稱金正恩是民族的仇人、世襲體制的寄生蟲。

第二部的廣播內容從下午5時45分展開，首先是講解首爾話、平壤話之間的差異，中間甚至穿插韓國流行音樂（K-POP），包括南韓「防彈少年團」的歌曲《Dynamite》、《Butter》，以及女團「臉紅的思春期」的歌曲。

報導指出，南韓軍方特別選擇擴音設備，就是為了能夠讓北韓民眾更方便收聽「自由之聲」，因為一旦只透過FM廣播播放，北韓民眾必須特別打開收音機才能夠收聽，而若透過擴音設備加持，則夜間聲音可以傳達24公里遠、白天可傳達10公里遠，就連位於北韓境內的開城民眾也能輕鬆聽到。

據悉，直到2018年時任南韓總統文在寅、北韓國務委員長金正恩會晤並簽署《板門店宣言》之前，南韓在軍事分界線一帶共設有24處固定式擴音設備、至於移動式擴音設備則有16台。

ET快訊
「4000年一遇美女」細肩帶突斷！下秒險走光
進入炎熱模式！全台高溫飆33度　專家：台灣梅雨季結束了
驚險畫面曝！2架飛機擠同跑道「前後追逐」　塔台人員慘了
日本爆食人菌疫情！　林氏璧：不用取消你的日本行
台中私人招待所驚見「超兇女體盛」
板橋19歲男被押走　遭5人痛毆丟包慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

女大生「肉體換成績」結果還是被當掉　崩潰控訴教授白嫖

川普副手可能是他！北達科他州長出身商界　曾表態進軍白宮

驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

想當「全村的希望」！　他花2年DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

報復南韓「心戰廣播」！　北韓昨晚再度空飄310顆穢物氣球

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

把食物變不見、腳打叉叉　老師分享「幼兒園文法」

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

馬克宏豪賭！提前大選掀「政壇地震」　對手雷朋放話：準備好掌權

以色列「營救人質」猛轟難民營！　哈瑪斯：釀274死、誤殺3人質

女大生「肉體換成績」結果還是被當掉　崩潰控訴教授白嫖

川普副手可能是他！北達科他州長出身商界　曾表態進軍白宮

驚險畫面曝光！2架飛機擠在同跑道上「前後追逐」　塔台人員慘了

想當「全村的希望」！　他花2年DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

報復南韓「心戰廣播」！　北韓昨晚再度空飄310顆穢物氣球

房市越打越熱　李同榮：新青安提油救火

中職公告補賽週賽程　富邦悍將、樂天桃猿6場最多新莊佔4場

中央提高定置網漁業天然災害救助額度　追溯補助花蓮震災損失

端午節擾台　共機3架次越海峽中線、2架次進入北部空域

美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

廢監院時刻未到？柯建銘：五權憲法是國民黨神主牌　傅崐萁像白痴

《墨雨雲間》8熱議台詞：女子不要輕易露愛意，否則第一局就輸了

北影《福田村事件》頭香完售　林柏宏「主演2戲」全秒殺

基隆山崩搶修第8天　李孟諺今再度視察拚提前通車

機車被「塞一堆樹枝」他氣PO「希望你自首！」　網笑：啾啾啾

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

國際熱門新聞

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

想當「全村的希望」　他DIY直升機試飛慘遭爆頭亡

驚險！2飛機擠同跑道「前後追逐」

Volvo電動車生產自中國移往比利時

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

日本977人↑感染「奪命食人菌」！死亡率30%

別人All In她下車！賣輝達股票389億飛了

印度總理莫迪就職　槍手伏擊朝聖巴士釀9死33傷

空姐公開旅行妙招　曝飯店「這1物」超實用

全球掀主權AI潮　黃仁勳奔走全球拚

女大生「肉體換成績」　結果被當掉

宏都拉斯白蝦對台出口暴跌近60%

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

搭郵輪有禁忌？千萬別說「這1詞」

更多熱門

相關新聞

報復南韓！　北韓昨晚又空飄310顆穢物氣球

報復南韓！　北韓昨晚又空飄310顆穢物氣球

最近南北韓邊境不太平靜，繼南韓脫北者公民團體向北韓（朝鮮）空飄含有反體制傳單的氣球以後，北韓再度以此為由，於8日晚間第三度空飄穢物氣球，自從南韓開啟邊境擴音設備進行「心戰廣播」後，又再度於昨（9）日晚間空飄穢物氣球。

南韓恢復擴音喊話　金與正曝下一步：極危險情勢的序幕

南韓恢復擴音喊話　金與正曝下一步：極危險情勢的序幕

日本爆「食人菌」疫情　疾管署說明

日本爆「食人菌」疫情　疾管署說明

輔導前科男就業！日60歲志工反遭亂刀砍死

輔導前科男就業！日60歲志工反遭亂刀砍死

日本21歲褓姆「割喉2歲男童」！

日本21歲褓姆「割喉2歲男童」！

關鍵字：

日韓要聞南韓心戰廣播BTS防彈少年團北韓朝鮮穢物氣球

讀者迴響

熱門新聞

妹子廁所裝百葉窗　鄰居1句話她崩潰「像裸奔了3年」

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

禁慾！　今端午「九毒日之首」7禁忌一次看

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

1年只有1次！　端午「最強午時水」除霉運招貴人

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

狄鶯鬧離婚9天「首同框孫鵬」！

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

「假的周杰倫」爆紅到開巡演！最後排票價飆1.7萬

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面