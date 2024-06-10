南韓「心戰廣播」喊話北韓居民脫北　防彈歌曲放到爽

▲南韓軍方9日下午重啟設在邊境的擴音設備，向北韓進行「心戰廣播」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

繼北韓（朝鮮）數度向南韓空飄含有糞便、垃圾的穢物氣球後，南韓總統尹錫悅批准終止《九一九軍事協議》，宣布恢復邊境軍演和心戰廣播，昨（9）日下午南韓軍方更啟動設在邊境的擴音器，向北韓播送長達2小時的「自由之聲」心戰廣播，不僅播放南韓國歌，更播放防彈少年團（BTS）的歌曲、新聞與氣象預報。

根據《韓聯社》，南韓國內脫北者公民團體數度向北韓空飄大型氣球，裡面裝有20萬張反體制傳單、白米、1美元紙鈔、韓劇USB隨身碟、特高頻收音機後，北韓便以此為藉口數度向南韓空飄含有動物糞便、垃圾等穢物氣球，南韓軍方為嚴懲北韓的「挑釁舉動」，昨（9）日下午重啟邊境心戰廣播，想徹底觸怒平壤當局。

為了能夠動搖北韓居民、鼓勵北韓居民脫北投誠，南韓軍方特別精心製作心戰廣播「自由之聲」，透過高功率擴音設備向北韓播放，9日下午4時55分（台灣時間下午3時55分），即便是南韓的民眾，京畿道坡州市炭縣面打開廣播FM 103.1、江原道春川市打開廣播FM 107.3，就能夠收聽廣播內容。

南韓軍方所製作的心戰廣播，首先播放的是南韓國歌《愛國歌》，接著由主播向聽眾問候，「親愛的北韓同胞們您好，這裡是傳遞真相和希望的『自由之聲』，現在將開始廣播」，廣播於下午5時正式開始，並分為第一部、第二部播放。

▲▼南韓軍方將擴音設備搬送至邊境，向北韓播放「心戰廣播」。（圖／路透）

主播先是報導數則近期的時事，包括南韓政府4日召開國務會議，批准終止《九一九軍事協議》全部條文效力，廣播內容還包括南韓國防部政策室長的談話內容，接著提及南韓、美國、日本在國際原子能總署上譴責北韓發展核武與導彈威脅、北韓和俄羅斯軍事合作等。

在第三則報導中，主播還提到南韓三星電子所生產的智慧型手機在全球38個國家中的出貨量取得第一名。至於在第四則報導，則提到北韓近來加強取締力道，嚴格取締收看或散播外國影視作品的人，而這些精神上受到迫害的北韓同胞明顯增加。

30多分鐘報導內容結束後，主播先是講道，「這裡是由大韓民國首爾所播放的『自由之聲』」，接著播放南韓國歌，並開始進行北韓各地的氣象預報，包括開城、咸鏡北道的最高溫與最低溫預測，之後再由主播報導北韓的物價動向，包括美元與人民幣匯率、米價、玉米價格、汽柴油價。

▼過去南韓對北韓的「心戰廣播」，稱金正恩是民族的仇人、世襲體制的寄生蟲。

＿효과 괜찮다는 대북 확성기 실제 음성 내용



유익한 듯. 여기 X에도 틀어줘야 할 사람이 한가득함 pic.twitter.com/o49vFa6hNC — Bookmarks (@bookmar58644391) June 9, 2024

第二部的廣播內容從下午5時45分展開，首先是講解首爾話、平壤話之間的差異，中間甚至穿插韓國流行音樂（K-POP），包括南韓「防彈少年團」的歌曲《Dynamite》、《Butter》，以及女團「臉紅的思春期」的歌曲。

報導指出，南韓軍方特別選擇擴音設備，就是為了能夠讓北韓民眾更方便收聽「自由之聲」，因為一旦只透過FM廣播播放，北韓民眾必須特別打開收音機才能夠收聽，而若透過擴音設備加持，則夜間聲音可以傳達24公里遠、白天可傳達10公里遠，就連位於北韓境內的開城民眾也能輕鬆聽到。

據悉，直到2018年時任南韓總統文在寅、北韓國務委員長金正恩會晤並簽署《板門店宣言》之前，南韓在軍事分界線一帶共設有24處固定式擴音設備、至於移動式擴音設備則有16台。