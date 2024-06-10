報復南韓「心戰廣播」！　北韓昨晚再度空飄310顆穢物氣球

▲南韓仁川附近海域9日發現北韓垃圾氣球。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

最近南北韓邊境不太平靜，繼南韓脫北者公民團體向北韓（朝鮮）空飄含有反體制傳單的氣球以後，北韓再度以此為由，於8日晚間第三度空飄穢物氣球，自從南韓開啟邊境擴音設備進行「心戰廣播」後，又再度於昨（9）日晚間空飄穢物氣球。

根據《韓聯社》，南韓聯合參謀本部今（10）日上午表示，北韓從9日晚間至10日早晨一共空飄了310顆穢物氣球，氣球載送物體裝有廢紙、塑膠等垃圾，在經過分析後，截至目前為止並未發現危害安全的物體。關係人士透露，北韓目前已經結束此次穢物氣球的空飄行動。

南韓聯合參謀本部9日晚間9時40分（台灣時間晚間8時40分）向國防部駐點記者發佈文字訊息，表示北韓於晚間又再度向南韓空飄穢物氣球。

據悉，自從南韓脫北者團體「自由北韓運動聯盟」曾於5月10日晚間前往南韓仁川市江華島，向北韓空飄20個大型氣球，裡面載有30萬張反金氏政權傳單，以及2000個含有韓國流行音樂（K-POP）、韓國演歌的隨身碟，隨後北韓便於5月29日起首度向南韓空飄裝有動物糞便的穢物氣球，6月1日北韓第二度向南韓空飄穢物氣球，6月8日晚間再度空飄穢物氣球。