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凍省後遺症　宋楚瑜談財劃法關鍵：責任和開銷要結合

▲▼宋楚瑜表示，財劃法的關鍵不是中央與地方如何分錢。（圖／攝自YouTube／Soong宋楚瑜）

▲宋楚瑜表示，財劃法的關鍵不是中央與地方如何分錢。（圖／攝自YouTube／Soong宋楚瑜）

文／中央社

立法院近日排審財劃法修正草案，親民黨主席宋楚瑜表示，此為當年凍省的嚴重後遺症，中央把很多原省政府的資源納入，權責工作卻未接下。財劃法的關鍵不是中央與地方如何分錢，而是要把責任和開銷結合在一起，全國一致性費用就由中央出錢。

財劃法已逾25年未修，立法院財政委員會近日排審財劃法修正草案，目前財劃法修正草案累計已達17案，但尚無行政院版。

親民黨主席宋楚瑜在其個人YouTube頻道「瑜你有約」中，針對財劃法修法發布影片指出，這是當年修憲時，把台灣省政府凍結所產生的嚴重後遺症。凍省把很多原來省政府的財源納入中央，所以中央拿到7成資源，剩下3成才是地方政府，但中央卻沒有接下當年省政府的權責工作。

宋楚瑜表示，財劃法的關鍵不是中央與地方如何分錢，而是要把責任和開銷結合在一起，哪些責任是具有全國一致性質的費用、哪些是國民應該享受的，統一由中央來出；行政院和立法院要相互制衡，更重要是要依法行政，不能以私害公，設身處地幫大家解決問題。

宋楚瑜指出，他認為警察消防支出、教育支出、社福支出，以及基礎建設維護支出，是財劃法應該好好處理的關鍵。

宋楚瑜表示，他擔任省長時，警消的相關開銷是全額由省政府負擔，但凍省後，很多財務包袱變成地方政府自己要負擔。另外，教師退休金、薪資等教育支出，現也是地方最大負擔之一。

宋楚瑜指出，這些重大支出應由中央統一支付，第一是全民健保的保險費補助款，第二是營養午餐，為何有些縣市有營養午餐、有些縣市卻付不出來。大家都是中華民國國民，為何不能享有同等待遇，這些急需要解決城鄉差距的平等問題，都可以透過財劃法修法好好檢討。

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