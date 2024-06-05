財劃法修正22縣市無共識　部分地方盼擴大統籌分配

▲財劃法公聽會 。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

立法院財政委員會今（5日）召開「財政收支劃分法修正草案」初步審查會議及公聽會，財政部長莊翠雲會前受訪時表示，對地方政府意見採開放態度；至於地方發言階段，意見仍有部分分歧，台北市建議，中央應把餅做大，營業稅應全數回歸地方；高雄市則認為各縣市有不同考量，單一縣市的建議無法當作指標。

台北市財政局長胡曉嵐提出3點建議，一、營業稅100%回歸地方財源，其中50%照各地盈利事業營業額分配，另外50%納入統籌分配；二、為保障地方社福、教育及基本設施等一般性補助款，不得少於所得稅與貨物稅總收入10%的合計數；三、不能有「中央請客」卻讓「地方買單」的情事出現。

新北市財政局長陳榮貴說，大家應先求有再求好，中央應先把精省後地方減少的15%先歸還，中央多拿的先還給地方。宜蘭縣則表達，宜蘭被大家人認為是東部，北北基桃又排除宜蘭市是北部，縣府財政韌性有待加強，支持立院最高版本。

台中市財政局認為，中央應擴大釋出財源，把餅做大，維持既有方式才能解決財政困境。新竹市也建議應擴大地方財源、畫一直轄市與縣市分配基礎外，考量地方稅收貢獻。

高雄市則認為，各地方政府有不同的區域特性與考量，但在各有各的指標下，水平分配就應審慎考量，任何單一指標都無法代表22縣市，包括淨零碳排城市轉型的財源、城市高齡化的社福支出等都應納入考量；台南市則表示，要修財劃法首先是要公平，其次財政紀律，遵守財政紀律的縣市可以多補助一些。

