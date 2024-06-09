藍版財劃法出爐！綠轟高雄分太少　國民黨智庫：能平衡城鄉差距

▲國民黨智庫董事長、國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

近日國民黨力推《財政收支劃分法》修正，高雄市長陳其邁對此表示，各地區人口結構、土地範圍不同，國民黨版本把土地因素拿掉，對雙北外的4都不公平，更向立法院長韓國瑜喊話，「你最了解高雄」。國民黨智庫、國政基金會今（9日）指出，國民黨團提出的財劃法版本，六都中新北市增加1.3倍最多，台北市增加0.6倍最少，台南市與高雄市增幅都居中間，無獨厚國民黨執政縣市，是最能平衡城鄉差距的版本。

國政基金會續指，財劃法近25年未再修正，從精省後中央與地方收入，大致呈現中央7成，地方3成的情況（2023年28.1%、2022年28.3%、2021年29.8%、2020年33.3%），民進黨在2008至2012年在野時期，也大聲疾呼要通盤檢討財劃法，現在的總統賴清德、總統府秘書長潘孟安，當時還用「嗷嗷待哺嬰兒，媽媽看著米缸無米束手無策」來形容。

國政基金會表示，國民黨4月初已召集執政縣市財政首長討論，形成基本共識，由中央釋出15%稅收、約5133億元給地方縣市，讓人民稅金獲得有效、合理、運用和分配，各地方縣市政府所獲財源都能解決人民的基本需求。

國政基金會說，這次財劃法有三大重點，一是公平，讓各縣市政府能獲得最妥善預算；二是直接有效，照顧全國2350萬人民；三是讓整體施政和國家發展，都能逐步向前。財政部至今仍不願面對當前分配不合理現狀，到目前為止還未看到行政院、財政部提出對應版本。

根據財政部今年公布的中央普通統籌分配稅款，光六都就合計分配2477.88億元，共占65%；但相較下，新竹縣是全國唯一平均每人分配統籌稅款低於1萬元的縣市，才僅9491元，這才是真的嗷嗷待哺。國政基金會呼籲財政部，不要又以將適時邀集地方政府協商為藉口，繼續拖延不處理。

國政基金會重申，國民黨團的財劃法版本沒有藍綠之分，就增加比例而言，縣市增加最多，宜蘭縣、新竹縣、基隆市、彰化縣、金馬、嘉義縣市與屏東縣增加三倍以上，苗栗縣、澎湖縣與南投縣增加2.5倍以上，雲林縣、花東增加2倍以上，增加最少的新竹市亦有1.5倍。

國政基金會說，六都占比由61.76%降至49%，可說是最能平衡城鄉差距。國民黨版只有地方之福，如果行政院沒有拿出像樣版本，何不藍綠縣市共同支持，一起幫賴總統兌現當院長時的支票，達成民進黨在野時的理想。

國政基金會強調，尤其是地方配合中央政府施政事項愈來愈多，無論是交通建設、軍公教薪資漲幅、警政治安、淨零排碳等，地方財務並無增加。希望民進黨政府與財政部拿出誠意，不要再說「沒有時間表」來拖延，讓財政收支的劃分更公平合理，提高地方政府財政自主性，解決地方發展失衡的問題，讓各地區域發展更為穩定。