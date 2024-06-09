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北韓空飄300多個垃圾氣球　南韓緊急下令所有部隊待命

▲▼ 南韓仁川附近海域9日發現北韓垃圾氣球。（圖／路透）

▲南韓仁川附近海域9日發現北韓垃圾氣球。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓8日晚間對南韓發動第3波空飄氣球行動，南韓聯合參謀本部9日表示，截至9日當地上午10時，北韓空飄330多個氣球，墜入南韓境內的氣球為80多個。對此，南韓國防部發布緊急命令，要求所有部隊進入待命狀態。

韓聯社報導，北韓8日至9日空飄的垃圾氣球總計330多個，目前已無氣球在空中飄浮，大部分垃圾氣球墜海，部分落在北韓境內，約80多個氣球進入南韓，光是首爾就有29起通報。南韓軍方回收掉落的氣球殘骸，經查裡面有廢紙、塑膠等垃圾，並無有害安全物質。

截至目前並未傳出有人因為空飄氣球事件傷亡或財產損失，當局也提醒民眾切勿觸摸，如果發現可疑物品務必通報。南韓聯合參謀本部相關人士認為，北韓這波空飄氣球的效果並不到位，因為大部分氣球沒有抵達目標地區。

作為回應，南韓國防部已發布緊急命令，要求所有部隊進入待命狀態，「我軍非常認真看待北韓空飄垃圾氣球一事，國防部與全軍保持高度警惕與行動紀律至關重要，以便立即應對北韓垃圾氣球和其他挑釁行為。」已知南韓國防部是在8日晚間下達命令，要求部隊9日正常工作，引來部分南韓軍人反彈。

南韓總統室9日也將召開國家安全保障會議（NSC）常任委員會擴大會議，針對北韓又一次空飄垃圾氣球討論應對方案。這也是總統室6月2日舉行會議之後，時隔7日再次開會。

今年5月下旬至6月初期間，北韓針對南韓團體散播反北韓傳單一事採取行動，分兩波對南韓空飄約1000個垃圾氣球，並威脅南韓若再次空飄反北傳單，將再次空飄規模達百倍的垃圾。到了6日至7日，南韓民間團體使用大型氣球空飄反金正恩傳單，北韓第3波的空飄氣球行動應該是對南韓團體空飄傳單的回應。

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