北韓又朝首爾空飄「糞便氣球」！1晚接29起↑通報　市長怒發話

▲北韓多次向南韓空飄裝有糞便與垃圾的氣球。（圖／路透，下同）

記者王佩翊／編譯

南韓當局證實，北韓再度向南韓空飄大量的「糞便氣球」，截至9日上午8時以前，光是首爾就有29起通報。當局也提醒民眾切勿觸摸，如果發現可疑物品，務必通報。對此，首爾市長宣布，已啟動緊急應變小組，同時將持續與中央政府、軍方合作。

根據《韓聯社》報導，首爾市政府指出，截至9日上午8時為止，市政府的空飄氣球緊急應對小組連夜接獲29起相關通報，通報指出再度發現裝有垃圾、排泄物的空飄氣球。這些氣球分別出現在江北、江南、西南以及東北等地區。

其中，蘆原區和東大門區各有6起通報；城北區有5起、中區3起、恩平區和中浪區各2起；江南區、西大門區、永登浦區、龍山區和鐘路區各1起。

南韓軍方8日宣布，又有來自北韓的「糞便氣球」正在朝南移動，於是首爾市政府在當晚11時9分向市民發送了安全提醒簡訊，告知「北韓再次空飄糞便氣球」，提醒市民注意，不要被掉落的物品砸中，且如果發現氣球，絕對不要靠近或觸碰，最好立即向軍隊或警方通報。

首爾市長吳世勳8日晚上11時40分也在自己的Facebook發文批評道，「北韓再次對我們的民間地區空飄糞便氣球，這是卑劣的挑釁行為。」他還提到，稍早首都防衛司令官已向他報告，北韓的空飄氣球正在經過金浦和龍山，朝清潭大橋的方向移動，並呼籲市民注意安全，如果發現氣球務必要立即通報。

吳世勳表示，「首爾市政府已啟動緊急應對小組，全力保障市民安全，並將持續與中央政府和軍方協商，尋求對北韓反覆空飄氣球的根本對策。」