日本爆發奪命「食人菌」！977人感染死亡率30%　最快48小時休克亡

▲日本感染鏈球菌毒性休克症候群的病患人數暴增。（示意圖／CFP）

記者王佩翊／編譯

日本爆發嚴重「食人菌」疫情，光是今年1月以來短短的5個月就已經有超過977人因感染A型鏈球菌罹患鏈球菌毒性休克症候群（STSS），不但是去年同期的2.8倍，更創下統計以來的最高紀錄。值得注意的是，鏈球菌毒性休克症候群死亡率高達30%到50%，因此當局也不敢大意。

根據《讀賣新聞》的報導，日本2023年共有941人罹患鏈球菌毒性休克症候群，然而2024年光是1月至6月2日就已經出現977例感染案例，創下1999年以現有調查方法統計以來的最高數字。

A型鏈球菌是一種常見的細菌，通常透過飛沫和接觸傳播。感染A型鏈球菌的患者，會出現高燒、四肢腫脹和喉嚨痛等症狀，最快可能在48小時內導致多個臟器衰竭，進而引發休克死亡。

由於鏈球菌毒性休克症候群嚴重時，可能會導致患者四肢壞死，因此也被稱為「食人菌」。鏈球菌毒性休克症候群好發於老年人，而死亡率則高達30%至50%。

東京女子醫科大學傳染病科教授菊池賢表示，目前尚不清楚感染病例暴增的原因，但他認為，這可能與新冠疫情結束後，人與人的接觸增加、民眾對於防疫鬆懈等原因有關。

他也提醒，如果在老年人的手腳上發現小傷口，例如香港腳或是皮膚龜裂，應立刻進行治療，以達到預防作用。如果患者的傷口在2至3小時內迅速腫脹，或是出現無法應答的情況，應立即叫救護車，並到醫院進行治療。