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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

于北辰指共軍登台會迷路　徐巧芯批：真的會讓台灣被對岸笑死

▲▼ 備役將軍于北辰。（圖／《豈有此呂》）

▲退役少將于北辰。（圖／《豈有此呂》）

記者郭運興／台北報導

身為退役少將的桃園市議員于北辰，近期頻頻登上新聞版面，先為「黃埔百年校慶」未收到邀請函一事，至陸軍官校粉專留言抗議，又在節目稱「共軍攻台會迷路」，因為沒有Google導航可以看，引起議論。對此，國民黨立委徐巧芯昨（8日）表示，于北辰真的會讓台灣被天下取笑，讓對岸以為台灣少將素質是這樣。

徐巧芯於《新聞大白話》節目，先秀出她收到的「陸軍官校百年校慶」邀請函，揶揄于北辰如果沒有收到，也可以參加營區的自由參觀活動。她也指出，觀禮證陸軍官校後來應該有補發給于北辰，畢竟于敢這樣去要，別人也不好意思不給。

徐巧芯認為，于北辰最大的問題，是不能讓世界各國、甚至對岸的官員、民眾，誤以為台灣少將素質就是這樣，真的會讓台灣被天下笑死。她表示，就不提于北辰的「飛彈攔截率210%」，最近于又鬧出笑話，于說中共攻台一定會「迷路」，連他都會迷路了，就不用說中共沒有「Google導航」可以查看，怎麼可能不迷路？

徐巧芯批評，但是對岸是來打仗的不是來觀光的，難道他們要搭計程車去攻總統府嗎？共軍有雷達、衛星定位系統，就算必須使用地圖，台灣和大陸的地圖系統不一樣，也是使用「高德地圖」，不是全世界都知道的事嗎？很難想像于北辰怎麼會這樣講。

徐巧芯大酸，但其實答案呼之欲出，就跟于北辰之前聲援王義川時說「難道在電視上不能亂講話嗎」一樣，于現在也在亂講。她更指出過去有一支影片，于受訪聲稱自己是中國人，支持要統一、要強起來，但現在立場卻大變，到底哪個才是真實的于北辰。

▼于北辰過往支持兩岸統一。（圖／翻攝一點資訊Youtube）

▼于北辰支持兩岸統一。（圖／翻攝一點資訊Youtube）

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