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美前司令：中國已改變現狀　美對台應轉向戰略清晰

▲▼美軍太平洋司令哈里斯（Harry Harris Jr）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 前美軍太平洋司令哈里斯。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

前美軍太平洋司令部（USPACOM）司令哈里斯（Harry Harris）表示，中國既已改變現狀，美國也應改變對台政策，由「戰略模糊」轉向「戰略清晰」。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，有別於美國長久持守的戰略模糊外交政策，當談及華府如何因應中國試圖武統台灣，更多美軍現役和退役將領使用「戰略清晰」這項術語。

哈里斯近期出席在東京舉辦的「全球能源安全對話」（Global Energy Security Talks），並於場邊告訴日經亞洲，「戰略模糊已過時，如今應邁向戰略清晰。」

美國當年與台灣斷交並改與北京當局建交後，美方制定了「台灣關係法」（TRA），而這項法案被視為美國改變戰略模糊的依據。

哈里斯說，「台灣關係法呼籲和平解決（問題）與維持現狀。中國既已改變現狀且挑釁進逼台灣，我們便有義務有所作為協助台灣。」

他指出，台灣關係法條文陳述，西太平洋地區和平穩定符合「美國政治、安全與經濟利益」，若這些利益遭受威脅，美國總統與國會將決定作為因應的「適當行動」。

哈里斯強調，美國總統拜登（Joe Biden）已分別在4個場合表示他將捍衛台灣，「我們應該相信他的話，他是我們的最高統帥」。（譯者：曹宇帆／核稿：洪培英）

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