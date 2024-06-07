端午受高溫影響！華北恐現「42℃」　陸專家：今年夏天提早了

▲氣象專家鄭志海指出，中國今年的夏天較往年早。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者廖翊慈／綜合報導

中國氣象局今日消息指出，6月8日開始，中國北方地區將出現較大範圍的高溫天氣，京津冀（北京、天津、河北）等地區將有35℃以上的高溫天氣，局地可能會出現40℃以上的高溫天氣。

據《澎湃新聞》報導，中國中央氣象台首席預報員楊舒楠表示，從6月8日起，內蒙古中西部、華北、黃淮等地的高溫天氣開始逐漸發展，上述地區將會出現35℃以上的高溫天氣。

▲8日至10日氣溫變化。（圖／翻攝自微博，上同）

楊舒楠強調，10日之後整個高溫的強度會增強，局部地區可能會出現「39℃至42℃以上」的高溫天氣，最高氣溫將接近或突破歷史同期極值，最強的高溫時段將會出現在10日至13日這段時間，需注意防範高溫影響。

中國國家氣候中心首席專家鄭志海表示，「今年，全球多地出現高溫天氣，全球暖化的大背景和大氣環流的異常，是造成高溫天氣的直接影響因素，對中國來說也是如此，今年夏季的高溫天氣來得相對比較早一些，高溫的過程對全國來說也會比較頻繁。」

鄭志海補充說道，「而春季以來北方持續的高溫天氣，也跟全球暖化的背景和大氣環流的因素是密切相關的。在目前全球暖化的背景之下，今年春季有比較長時間都受到高壓脊的控制，導致出現了持續的高溫事件。」