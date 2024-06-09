混血比特犬突攻擊！發狠咬住5歲女童狂啃　「頭骨露出」鮮血浸濕衣

▲案件中擁有比特犬血統的狗狗性情一直很溫和，卻不知為何在8日突然對小女孩發動攻擊。（圖／翻攝自KhaoSod）

記者葉睿涵／編譯

泰國烏隆府（Udon Thani）8日發生一起惡犬攻擊事件，一隻擁有比特犬和泰國本地犬血統的混血狗突然對一名5歲小女孩發動攻擊，導致受害女孩的頭部嚴重受傷。由於小女孩的傷口深至頭骨和左眼附近，感染風險極高，因此院方目前將她留在班普醫院（Ban Phue Hospital）密切觀察。

據泰媒The Thaiger報導，受傷女孩48歲的奶奶Somlith表示，事發當天，由於家裡幾個小孩的身體不舒服，因此他們都沒有去上學，自下午就開始在家門口的一個公共區域一起玩耍。

當晚，一名養狗的親戚帶著2歲兒子與其他孩子一起玩時，狗狗突然跳起來，狠狠地咬住小女孩的頭，嚇得養狗的親戚立刻丟下自己的小孩，衝上前從「犬嘴」裡救下小女孩，現場的人也爭先恐後地將狗趕走。

狗狗鬆開嘴後，只見小女孩頭部的傷口深到已露出頭骨，左眼附近也有傷，身上的衣服被鮮血浸透，嚇得眾人立刻打電話叫救護車。據悉，這隻狗狗的性情一直很溫和，平時來小女孩家也從未有攻擊行為，因此親戚認為，狗狗是為了保護奶奶抱著的2歲孩子，才會對小女孩發動攻擊。

親戚對於小女孩慘被自家狗狗攻擊一事感到非常抱歉，並承諾支付所有的醫療費用，未來也決定將狗狗拴起來，以防類似事件再次發生。