巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼一名50歲的婦人日前在村莊附近失蹤，55歲的丈夫擔心她的安危，於是通知大家幫忙找人，第二天大家在灌木叢中發現一條長達20英尺（約6公尺）的巨蟒，身體中段被撐出一個人形，於是將他殺死剖開後，果真找到該名婦人，全身包裹在蟒蛇的胃液之中。丈夫懊悔，「如果當時我和她在一起，那條蛇就不敢碰她了。」

▲法理達遭巨蟒吞食。（圖／翻攝X，下同）



綜合外電報導，印尼南蘇拉威西省卡連邦村婦人法理達6日出門，預計穿越樹林前往附近市場做生意，途中卻遭遇巨蟒，被抓住腿部後，遭到蟒蛇纏繞全身直到窒息死亡；巨蟒從頭部開始吞下法理達。

當晚，法理達丈夫諾尼開始坐立難安，擔心妻子出事情，於是通知村莊裡的人，請大家出動協尋法理達。

搜索的陣仗愈來愈大，附近幾個村莊的人也加入尋找法理達的行列，他們7日白天在樹林中發現一條長度超過6公尺的巨蟒在緩緩爬行，身體中段還有異常鼓起，眾人懷疑在蟒蛇肚子裡的，可能就是法理達。

一群男性聚集到巨蟒周圍，將巨蟒殺死後，拿出開山刀將其開膛剖腹，果真發現了法理達。全身被蛇的胃液包裹的法理達，身上還有位分解的衣物；眾人將她拉出來後放上擔架抬離樹林，並將她移至錫德拉普縣的皮圖裡亞瓦區進行宗教葬禮。

諾尼非常傷心，他為法理達遭受的痛苦感到難過，並未自己和家人的遭遇感到難過。諾尼與法理達婚後育有4子，如今這個家的女主人已經不在了。