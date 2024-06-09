　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

記者張靖榕／綜合外電報導

印尼一名50歲的婦人日前在村莊附近失蹤，55歲的丈夫擔心她的安危，於是通知大家幫忙找人，第二天大家在灌木叢中發現一條長達20英尺（約6公尺）的巨蟒，身體中段被撐出一個人形，於是將他殺死剖開後，果真找到該名婦人，全身包裹在蟒蛇的胃液之中。丈夫懊悔，「如果當時我和她在一起，那條蛇就不敢碰她了。」

▲法理達遭巨蟒吞食。（圖／翻攝X）

▲法理達遭巨蟒吞食。（圖／翻攝X，下同）

綜合外電報導，印尼南蘇拉威西省卡連邦村婦人法理達6日出門，預計穿越樹林前往附近市場做生意，途中卻遭遇巨蟒，被抓住腿部後，遭到蟒蛇纏繞全身直到窒息死亡；巨蟒從頭部開始吞下法理達。

▲▼法理達遭巨蟒吞食。（圖／翻攝X）

當晚，法理達丈夫諾尼開始坐立難安，擔心妻子出事情，於是通知村莊裡的人，請大家出動協尋法理達。

搜索的陣仗愈來愈大，附近幾個村莊的人也加入尋找法理達的行列，他們7日白天在樹林中發現一條長度超過6公尺的巨蟒在緩緩爬行，身體中段還有異常鼓起，眾人懷疑在蟒蛇肚子裡的，可能就是法理達。

▲▼法理達遭巨蟒吞食。（圖／翻攝X）

一群男性聚集到巨蟒周圍，將巨蟒殺死後，拿出開山刀將其開膛剖腹，果真發現了法理達。全身被蛇的胃液包裹的法理達，身上還有位分解的衣物；眾人將她拉出來後放上擔架抬離樹林，並將她移至錫德拉普縣的皮圖裡亞瓦區進行宗教葬禮。

諾尼非常傷心，他為法理達遭受的痛苦感到難過，並未自己和家人的遭遇感到難過。諾尼與法理達婚後育有4子，如今這個家的女主人已經不在了。

ET快訊
黃仁勳家開趴「看見好幾輛跑車」！輝達工程師曝他私下一面
創新高！　18所國小113學年停辦
陸網紅搭星宇驚「能秒殺中國航空！」唯2缺點讓他不解　K董親回
黃仁勳身價破3.4兆！晉升全球第13富　超車戴爾電腦董座
今全台有雨　「下最大」地區曝
快訊／「男友面前」遭哈瑪斯押走哭喊不要　女大生獲救

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

黎巴嫩美國大使館遇襲案　消息人士：槍手欲聲援巴人

丹麥總理街頭遇襲　波蘭籍嫌犯遭判12天監禁

美法元首發表聯合聲明　拜登重申印太自由航行

哈瑪斯：以色列救人質行動造成210巴人死亡

快訊／「男友面前」遭哈瑪斯強押走哭喊不要　以中混血女大被救出！

馬克宏隆重軍禮迎拜登　點凱旋門無名戰士墓之火

豪華旅遊噴1620萬！美大法官認了「接受招待」　共和黨金主買單

入住前24小時「取消訂房」被收手續費？　旅遊達人揭免付祕訣

南韓智庫建議女性提早一年入學　挽救低生育率！挨轟荒謬又歧視

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

離台前被問「何時再來」　黃仁勳笑：希望是今年！

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

黎巴嫩美國大使館遇襲案　消息人士：槍手欲聲援巴人

丹麥總理街頭遇襲　波蘭籍嫌犯遭判12天監禁

美法元首發表聯合聲明　拜登重申印太自由航行

哈瑪斯：以色列救人質行動造成210巴人死亡

快訊／「男友面前」遭哈瑪斯強押走哭喊不要　以中混血女大被救出！

馬克宏隆重軍禮迎拜登　點凱旋門無名戰士墓之火

豪華旅遊噴1620萬！美大法官認了「接受招待」　共和黨金主買單

入住前24小時「取消訂房」被收手續費？　旅遊達人揭免付祕訣

南韓智庫建議女性提早一年入學　挽救低生育率！挨轟荒謬又歧視

OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

診所「21：30休息卻開到凌晨」　患者狂道歉：等我！

瘋傳王思聰回應「不要來我這發酒瘋」　本人IG限動曬超跑到貨！

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

全台變天！　今防豪雨地區曝

3生肖端午後　財運一路發

黎巴嫩美國大使館遇襲案　消息人士：槍手欲聲援巴人

她送急診「肺白掉了」　竟是少1習慣

全國113學年18所國小停辦　創紀錄新高

超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

情侶欺凌清潔工　母撂人圍毆逼全裸道歉

取消訂房被收手續費？　旅遊達人揭秘訣

普丁：歐洲對核武毫無招架之力

水原連跑外送都被禁　Uber Eats證實已停權

哈瑪斯：以色列救人質造成210巴人死

女球迷嗨「掀衣甩奶」7秒影片曝

馬克宏隆重軍禮迎拜登

好市多擬停止「常態銷售書籍」　料明年上路

美大法官認接受招待　共和黨金主買單

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

巨蟒「活人生吃」！　印尼女遭吞食畫面曝

威廉出席活動　曝9歲夏綠蒂公主「面臨挑戰」

丹麥總理街頭遇襲　波蘭籍嫌犯遭判12天監禁

更多熱門

相關新聞

性開放單親媽　找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

性開放單親媽　找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

越南一名性觀念開放的年輕女子懷孕產下男嬰後，卻不知道生父是誰。為了找出孩子的爸，她先後帶著4名曾與她發生過性行為的男性毛髮樣本，前往生物檢測中心進行DNA檢測。她還表示，「如果再比對失敗，我就放棄」。人數多到讓經驗豐富的院方人員也感到驚訝，呼籲年輕人要做好安全措施。

聖母峰清出11噸垃圾　還有200具遺體待領回

聖母峰清出11噸垃圾　還有200具遺體待領回

菲律賓「漁船爆炸」至少6死　船員驚恐跳海

菲律賓「漁船爆炸」至少6死　船員驚恐跳海

21歲男約女網友見面！一到電影院就硬上

21歲男約女網友見面！一到電影院就硬上

伊布火山連3噴發！熔岩射入夜空引紫色閃電

伊布火山連3噴發！熔岩射入夜空引紫色閃電

關鍵字：

印尼東南亞要聞蟒蛇

讀者迴響

熱門新聞

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

今全台有雨　「下最大」地區曝

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

台南餐廳遭開槍「老闆身分曝」　12年前勇破兇殺案

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

回馬槍！黃仁勳離台前爆買這家肉粽店

Tank演出「突中斷1分鐘」！超大咖助陣

12生肖周運勢排行榜　屬雞辛苦有代價

醉女坐計程車回家！驚醒「運將全裸躺旁邊」

更多

最夯影音

更多

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面