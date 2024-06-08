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性開放單親媽「忘記孩子是誰的」　連找4男驗DNA認兒子！院方傻眼

▲▼ 雙胞胎,嬰兒,父母。（圖／CFP）

▲國外女子性伴侶太多，產下嬰兒後不曉得生父是誰。（示意圖／CFP）

記這張寧倢／編譯

越南一名性觀念開放的年輕女子懷孕產下男嬰後，卻不知道生父是誰。為了找出孩子的爸，她先後帶著4名曾與她發生過性行為的男性毛髮樣本，前往生物檢測中心進行DNA檢測。她還表示，「如果再比對失敗，我就放棄」。人數多到讓經驗豐富的院方人員也感到驚訝，呼籲年輕人要做好安全措施。

據越南媒體「Dân Việt」2日報導，越南GENTIS生物檢測中心的高級顧問、前越南公安部DNA檢測中心主任河國慶（音譯，Hà Quốc Khanh）透露了他從事多年DNA檢測工作以來，印象深刻的一起案例。

來自河內的29歲女子梅安（化名）曾在她27歲時生下兒子，但她當時未婚且不確定孩子的生父是誰，因此她找上了GENTIS中心做DNA檢測。梅安的性觀念相當開放，與多名男性有過性關係，但因為她經濟獨立，心甘情願當單親媽媽，不願意被婚姻束縛。

河國慶稱，梅安一開始先送來孩子的毛髮樣本，並在一個月內陸續送交了3名不同男子的毛髮樣本進行DNA比對，但結果顯示這3人都不是孩子的生父，讓她非常失望。梅安請求檢測中心保存孩子的毛髮樣本，等她日後找到其他可能的對象時再做檢驗。

後來，她在某次瀏覽網路社群時，看到了黃姓前男友的照片，她突然想起，兩人曾在2年前短暫交往並且發生過性關係，因為男方要出國留學所以很快就分手了。在這之前，梅安從未懷疑過他是孩子的父親，但她決定聯繫這名黃姓前男友，並告知他可能是孩子的爸。

黃男同意回國進行DNA檢測，因為梅安表示，她只是為了知道孩子的生父身分，並不需要他承擔任何責任。結果梅安第4次帶著男人的樣本前往檢測中心，還向所有人宣告「如果這次仍沒有結果，我就會放棄。」

檢測結果一度顯示染色體上其中一個基因座（基因位點）有異常，可能意味著孩子不是黃男的，或是基因突變所致。為了再次確認，檢測中心擴大了基因檢測範圍，增加檢驗30多個基因座，才終於確定黃男就是孩子的生父。

藉由這起案例，河國慶也提醒年輕人，在發生性關係時應確保採取安全措施，尤其是婚前性行為，不但可以避免意外懷孕也能降低感染性病的風險。

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