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台中市場買阿給！他咬一口驚見「完整巨蟑屍體」崩潰吐了

有民眾在阿給裡發現完整蟑螂。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

▲有民眾在阿給裡發現完整蟑螂。（圖／翻攝自臉書社團「爆料公社二社」）

圖文／CTWANT

自從寶林案釀死後，台灣民眾對於食品安全問題越發關注，近期有網友在台中市場購買阿給後，回家加熱咬了一口，竟然發現有一隻完整的大蟑螂藏在其中，他也拍下影片和照片作為證據PO上網，引起網友熱議。

該名網友在臉書社團「爆料公社二社」發文，表示「現在的食安，真的堪慮，還好很燙，沒有一口咬，不說了我先去吐了」，並說明自己是在台中市場買的阿給，從照片上也能看到，油豆腐裡有一隻完整的大蟑螂。該篇貼文曝光後引發廣泛討論，因為有網友質疑在油豆腐中發現完整蟑螂的可能性，原PO隨後也附上將阿給從冰箱中取出的更清晰照片，「因有人提到不可能有完整蟑螂，附上冰在冰箱拿出來拍更仔細的照片，有看到蟑螂腳的痕跡嗎」。

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不少網友也紛紛留言表示，「蟑螂阿給」、「昏倒欸！扯爆」、「真的太噁了吧！還包蟑螂口味的」、「美味的秘訣」、「夭壽…真的好噁心」、「趕快檢舉店家，食物必須下架」、「實在太噁心了…」、「瘋掉，會原地去世」、「怎麼跑進去的啊？」、「一次給一隻欸」、「蟑螂：哎呀，被你找到我了」、「這超級離譜的欸」、「太誇張了」、「蟑螂的裹屍袋」、「超噁心」、「應該製造過程污染？不過整隻好好的欸」。

事實上，先前也有民眾到台北市某知名日本連鎖壽司店用餐，卻在花壽司上發現活蛞蝓，掀起食安疑慮。對此，合點壽司也發布聲明道歉，表示蛞蝓來自餐點食材中的紅卷鬚生菜，內部人員清洗葉菜未仔細檢查，師傅手捲壽司亦未再次留意食材，缺失項目皆已在限期內完成改善，未來也會全力配合政府單位稽查。只是食安問題連環爆，也讓民眾外出用餐時，不免感到心驚驚。

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