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國道客運端午連假「旅客量最多增17.8%」　易塞省道出爐

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲端午連假國道客運旅客量成長。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

今(9日)天是端午連假第2日，預估仍有返鄉及出遊車潮，公路局公布易塞省公路路段，包括中部台61線中彰大橋等路段。另由於國道客運端午連假期間推出85折和平日優惠，公路局統計，西部國道客運搭載率成長5.9%，東部國道客運成長17.8%。

端午連假邁第2天，預期仍有返鄉和出遊潮，公路局預判省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路的北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道，中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段，南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道等路段。

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另主要城際道路易塞路段則包括中部台61線中彰大橋路段，以及觀光景點周邊道路的北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段、台26線楓港至墾丁路段等，公路局建議用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，減少壅塞於車陣中的時間。

▲▼清明連假易塞省道及疏運措施。（圖／公路局）

▲▼清明連假易塞省道。（圖／公路局提供）

▲▼清明連假易塞省道及疏運措施。（圖／公路局）

▲▼清明連假易塞省道。（圖／公路局提供）

▲▼清明連假易塞省道及疏運措施。（圖／公路局）

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路局已協調客運業者視人潮機動增班，另根據公路局統計，昨(8)日西部國道客運共計行駛5786班次，疏運11萬2876人，疏運人數較112年同期增加5.9%；東部國道客運路線共計行駛1657班次，疏運3萬1385人，疏運人數較112年同期增加17.8%。

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