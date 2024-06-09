午後還有一波車潮　國道下午11處地雷路段易塞

▲國道上午發生多起車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(9日)為端午連假第2日，國道上午局部路段湧現車潮，中午較為紓解，不過高公局預判下午還有一波車潮，國道下午將有11處路段易塞。

國道今持續出現出遊車潮，截至11時，國道全線交通量為29.9百萬車公里，預估今日交通量為112百萬車公里，為平常1.2倍。今上午國道壅塞路段主要為國1北向汐止系統至五堵；國5南向南港系統至石碇，其餘路段均能維持行車順暢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今上午國道也發生多起車禍，10時43分國3北向17.1公里處2起小客車追撞事故，2小客車占用外側路肩、3小客車占用外線車道，11時02分排除，造成後方車流回堵3公里；10時36分國1北向358.5公里處發生小貨車翻覆事故，占用外側及輔助車道，11時22分排除，後方車流回堵6公里；11時15分國1南向342.4公里處8輛小客車追撞，占用內線車道，11時40分排除，後方車流回堵5公里。

高公局研判下午還有一波車潮，國道下午有11處重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。