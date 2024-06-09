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國道局部路段塞了「一度紫爆」　國5也龜速了

▲▼國1北上鼎金系統到楠梓壅塞一度紫爆。（圖／翻攝高速公路即時路況網頁）

▲國1北上鼎金系統到楠梓壅塞一度紫爆。（圖／翻攝高速公路即時路況網頁）

記者李姿慧／台北報導

今天(9日)為端午連假第2天，出遊車潮持續湧現，國道上午北中南局部路段出現塞車，其中國1北上鼎金系統到楠梓路段一度紫爆，時速僅剩10多公里，國5南下南港系統到石碇也出現壅塞。

國道出現出遊車潮，國1南下中壢轉接道到中壢、湖口到竹北、王田到彰化系統、台南到永康、高雄到五甲系統，以及國1北上汐止到五堵、大灣到永康、鼎金系統到楠梓等路段出現塞車，其中上午11時前後，國1北上鼎金系統到楠梓、汐止系統到汐止等路段一度紫爆，時速僅剩10多公里。

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另今上午國3南下鶯歌系統到大溪、中投到霧峰系統以及北上木柵到南港系統等路段也出現塞車車陣；國5南下南港系統到石碇壅塞，時速僅20多公里。

高公局預判今日上午有9大重點壅塞路段，包括國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統；國3南向土城-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局建議，西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議於17時後出發；另西部國道北向用路人，建議南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發，國5北向用路人建議於9時前出發。

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