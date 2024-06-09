玉山扶輪獎學教育基金幫助優秀學子　17年頒發千萬元獎學金

▲玉山扶輪獎學教育基金會第三、四屆董事長交接典禮暨2024年度獎學金頒獎典禮照顧優秀學子 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義玉山扶輪社8日晚間在樂億皇家渡假酒店舉辦財團法人玉山扶輪獎學教育基金會第三、四屆董事長交接典禮暨2024年度獎學金頒獎典禮，邀請嘉義東區社、嘉義百合社聯合例會，友好社斗六科技社、嘉義和平社及呂俊忠董事長貴賓組團蒞臨與會。

▲受獎學生代表陽明交通大學醫學系大四生劉芯語接受玉山扶輪獎學教育基金會幫忙，求學路上更專注。（圖／記者翁伊森攝）

受獎學生代表陽明交通大學醫學系大四生劉芯語說，高中時期就讀協志工商綜合高中，申請領玉山獎學金已4年，她現在將從校園進入醫院臨床，感謝獎學金、嘉義故鄉給她不斷前進的能量，勉勵學弟妹對自己有信心，要相信自己很棒。

▲ 玉山扶輪社社長曾錦堂(圖左2)說明獎助學金申請及運用 。（圖／記者翁伊森攝）

另名學生代表嘉義女中李怡萍說，因獲得獎學金，幫助她提升見識及能力，她也因此感受到各界的愛心，她也期許自己未來成為有能力的人，未來幫助有需要的人。

呂俊忠說，有扶輪社友從小家境不好，求學時獲得獎學金才得以順利完成學業，出社會有了成就希望回饋社會，因此與扶輪社友一起創立獎學金，該會今年度頒發高中績優生30名、大學績優生20名共120萬元，17年來一共頒發了1,173萬元的獎學金。

▲ 玉山扶輪社社長曾錦堂(圖左2)說明獎助學金申請及運用 。（圖／記者翁伊森攝）

玉山扶輪社社長曾錦堂說，該會本著「教育是基本人權也是一切的根本，再窮也不能窮教育」的理念，服務嘉義縣市優秀學子，擴及為了能夠永續培養更多的人才，期許未來培養育更多優秀青年。



嘉義玉山扶輪社於2004-05年度社長鄭榮邦PP Surgeon發起籌募教育基金，希望仿效日本米山獎學金精神，照顧嘉義縣、市在籍之高中、大學在學優秀青年，培養新世代為國育才，在2006-07年度社長翁金生PP Air-con任內，由2007-08社長張鴻成PP Charles將籌募教育基金鄉「玉山獎學金」送交理、監事會議討論，96年6月13日召開社員大會通過組織章程，邀請本社創社社長呂清喜PDG Sinpo擔任名譽董事長，於96年7月1日起正式啟動。



該基金會2018-19年度擴大到12間學校學生，希望學校能推薦優秀清寒學生來申請，每間學校一名高一學生，若他們成績達到我們的標準，可以持續領到高三，大學若考上國立大學，且成績有達到標準，更可持續領到大學畢業。(獎學金，高中生每學年二萬元及大學生每學年三萬元。