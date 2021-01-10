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扶輪社聯合慈善音樂會「紅包場」募款　樂團＋歌手全企業家

▲嘉義玉山扶輪社聯合嘉義地區各扶輪社舉辦慈善音樂會募善款。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義玉山扶輪社聯合嘉義地區各扶輪社舉辦慈善音樂會募善款。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義玉山扶輪社聯合嘉義地區各大扶輪社9日晚上7點在嘉義市文化公園以「紅包場」方式舉辦慈善音樂會，預計籌募80萬善款，用來捐助嘉義縣市需要幫助的弱勢家庭。法務部次長蔡碧仲、嘉義市社會局長林家瑋、東區區長田文浩及嘉義縣社會局長蕭英城等都到場共襄盛舉。

▲嘉義玉山扶輪社聯合嘉義地區各扶輪社舉辦慈善音樂會募善款。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義玉山扶輪社社長黃建銘。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義玉山扶輪社長黃建銘表示，慈善音樂晚會以早期台灣歌廳的紅包場模式，觀眾會給表演者紅包表示鼓勵，但他們選擇將所有紅包收入搭配捐款捐助公益，各大扶輪社友及社友夫人爭相報名表演，搶做公益。

樂團表演則由一群具有街頭藝人執照的玉山扶輪公益樂團擔綱演出，團長翁金生及團員雖然不是專業表演團體，但每年都會配合很多的公益及募款演出，為社會增添一股溫暖的力量。

▲嘉義玉山扶輪社聯合嘉義地區各扶輪社舉辦慈善音樂會募善款。（圖／記者翁伊森攝）

▲法務部次長蔡碧仲也到場。（圖／記者翁伊森攝）

黃建銘指出，本次慈善音樂會獲得相當大的迴響，有嘉義縣市14個扶輪社參與協辦，7個扶輪社一起合辦表演，也獲得許多社友及企業界的響應，紛紛慷慨解囊贊助，表演尚未開始已募集超過新台幣50萬元，預計募集80萬捐款，自發性的捐款將用來幫助嘉義縣市弱勢家庭。

▲嘉義玉山扶輪社聯合嘉義地區各扶輪社舉辦慈善音樂會募善款。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義扶輪社總監。（圖／記者翁伊森攝）

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