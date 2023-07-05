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嘉義玉山扶輪社「玉山獎學金」　16年發1053萬照顧181優秀學子

▲▼嘉義玉山扶輪社第25届社長暨職員就職典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義玉山扶輪社第25届社長暨職員就職典禮。（圖／記者翁伊森攝

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義玉山扶輪社日前在樂億皇家渡假酒店舉辦第25屆社長曾錦堂暨職員就職典禮友好社及嘉義縣市扶輪社組成龐大祝賀團蒞臨。

▲▼嘉義玉山扶輪社第25届社長暨職員就職典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義玉山扶輪社第25届社長新任社長曾錦堂。（圖／記者翁伊森攝）

曾錦堂表示，嘉義玉山扶輪社於2004-05年度社長鄭邦榮發起鼓吹籌設籌募教育基金「玉山獎學金」照顧嘉義縣市在籍之高中生、大學生在學優青年,培養新世代為國育才。

在2006-07年度社長翁金生任內，社友皆有共識的時機成熟之際，由·2007-08年度社長張鴻成將籌募教育基金「玉山獎學金」案提送理監事會議討論,同時期並拜訪多位社友府宅說明，歷經玉山獎學金籌備委員會開會討論後修正基金會會章條款，經玉山扶輪社社員大會於2007年6月13日通過組織章程、選出董監事，邀請創社社長呂清喜擔任名譽董事長於2007年7月1日起正式啟動。

▲▼嘉義玉山扶輪社第25届社長暨職員就職典禮 。（圖／記者翁伊森攝）

玉山扶輪社基於教育是基本人權也是一切的根本,再窮也不能窮教育的理念，多年的努力與捐款的累積於 107年3月10日於嘉義縣政府申請成立財團法人玉山輪獎學教育基金會，該年度起每年頒發約150萬獎學金,照顧嘉義縣、市在籍之高中職及大學生優秀青年，16年來共募集1983萬也頒發了1053萬元的獎學金照顧181位獎學生。

今年度該社推薦成功大學航空太空工程研究所戴世昌同學及電腦與通信工程研究所李珮玟同學申請中華扶輪教育獎學金並獲得13.5萬獎學金，他們同時也是自高中到大學7年中均獲玉山扶輪獎學金受獎學生。

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關鍵字：

玉山扶輪社曾錦堂玉山獎學金

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