全台最大立蛋！　頑皮世界最速男只花28秒立起巨大鴕鳥蛋

▲台南學甲頑皮世界野生動物園，中午舉辦全台最大立蛋活動，只見哨音一響，大小朋友在親友的催促聲中使出渾身解數，有人最快只花28秒成功立蛋。（圖／記者林東良翻攝，下同）





記者林東良／台南報導

端午連假首日，位於台南學甲的頑皮世界野生動物園迎來出遊人潮，並選在中午舉辦全台最大立蛋活動，只見哨音一響，大小朋友在親友的催促聲中使出渾身解數。儘管超大鴕鳥蛋不易掌握，一度讓參賽者手忙腳亂，最後一名男子很快找到重心，只花28秒成功立蛋，兒童組冠軍則花了50秒鐘，直呼實在很有成就感。

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端午連假期間(6/8-6/10)，頑皮世界推出許多應景活動，除了天天舉辦立蛋挑戰賽，水樂園也是天天開放，並規劃趣味「粽夏龍舟賽」，獲勝者可贏得5千元獎金。8日有單打獨鬥的參賽者，也有帶著五歲小朋友組隊參賽的親子組合，大家以手腳代槳，坐上龍頭造型泳圈上大展智力與體力，奮力划水、奪標比速度，還有不少人翻船落水笑聲連連。最後由一對來自台南的父子組合獲得冠軍，抱走五千元獎金，對於自己跟兒子的默契十足顯得十分驕傲。

為了難得的假期，9日下午1時30分，園方還推出了「碰碰狐與鯊魚寶寶」水上見面會！將邀請讓全球兒童都瘋狂的Baby Shark到場，在園區的水樂園裡帶來YouTube點閱率破百億的兒童界神曲「Baby Shark Dance」，讓家長陪著寶貝隨著唱跳帶動，在水池中一同盡情放電，還有機會獲得限量的授權商品，上台和「碰碰狐與鯊魚寶寶」合影留下難忘的回憶。

端午連假期間，消費者可以一票玩三園，加量不加價外，再送30元消費券。園區內並推出指定冰品第二件半價優惠，為遊客消消暑。更多活動詳情與更多資訊請見頑皮世界官網(www.wanpiworldzoo.com.tw)、或上頑皮世界FB粉絲專頁查詢。