全台最大立蛋！　頑皮世界號召高手挑戰立鴕鳥蛋

▲端午將至，台南頑皮世界野生動物園為動物們準備粽子大餐，保育員以動物最愛的水果做為內餡，製作沁涼的繽紛冰粽，並號召民眾一起來立鴕鳥蛋。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

端午將至，台南頑皮世界野生動物園為動物們準備粽子大餐，保育員以動物最愛的水果做為內餡，製作沁涼的繽紛冰粽，只見熊狸優雅地享用著點心，而浣熊則興奮的迅速嗑光，最搶手的是散發葡萄甜味的冰粽，蔬菜口味的冰粽則被留到最後才品嘗。保育員用心讓動物們享受美食、提前感受端午節慶氛圍。

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頑皮世界將於6/8(六)~6/10(一)端午連假期間舉辦「粽夏動物節」，號召民眾一起來立蛋。只是不同於一般的雞蛋，而是大幾十倍的鴕鳥蛋，完全考驗技術和耐心。此外，大小朋友最愛的水樂園則將舉辦趣味「粽夏龍舟賽」，讓遊客坐上龍頭造型泳圈，划水、奪標比速度，當日冠軍隊伍還能把五千元現金抱回家。而端午節限定的Keeper’s Talk動物解說活動，則可現場觀看動物享用消暑的冰粽，還能透過保育員的介紹，更認識青蛇與白蛇，一系列活動節慶感十足。

端午等同宣告夏季到來！連假期間，園方推出指定冰品第二件半價優惠，為遊客消消暑，水樂園則是連假天天開放，6/9(日)13:30更將邀請讓全球兒童都瘋狂的Baby Shark到場，舉辦別出心裁的「碰碰狐與鯊魚寶寶」水上見面會，帶來YouTube點閱率破百億的兒童界神曲「Baby Shark Dance」，讓家長陪著寶貝隨著唱跳帶動，在水池中一同盡情放電，還有機會獲得限量的授權商品，上台和「碰碰狐與鯊魚寶寶」合影留下難忘的回憶。

暑期是頑皮世界最超值的季節，消費者可以一票玩三園，加量不加價，甚至在端午連假還推出票價5折起再送30元消費券。更多活動詳情與更多資訊請見頑皮世界官網(www.wanpiworldzoo.com.tw)、或上頑皮世界FB粉絲專頁查詢。