政大時裝週驚見「鴕鳥走上伸展台」太狂！真相笑翻網：直接第1名

▲鴕鳥是學生扮演的。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

大專院校常舉辦許多活動，讓學生在努力念書之餘，也可以留下熱血美好的回憶，就有網友震驚表示，無意間得知國立政治大學舉辦了時裝週，更驚訝的是，居然有「鴕鳥」走上伸展台，真相曝光笑翻許多網友，「贏了，比巴黎時裝週好看太多」。

有網友在Dcard發文，「政大時裝週驚見鴕鳥？」光是政大有時裝週這件事情就讓她很震驚，沒想到在滑Threads時看到，伸展台上竟然出現了一隻鴕鳥，「沒有點進去看真的直接以為是鴕鳥，而且後來查了一下，發現這次時裝週貌似是學生自己辦的，有夠厲害希望傳統可以被延續！」

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從影片中可以看到，政大時裝週無論是燈光、紅毯還是背板等等，都做得相當專業。而當這隻鴕鳥出場時，所有的目光都被牠吸引住了，當鴕鳥走到伸展台中央時，突然翻了一個大筋斗，原來這隻鴕鳥是由一名同學扮演的，他赤腳彎著腰，右手舉起來扮成鴕鳥的脖子，模仿得惟妙惟肖。

貼文曝光，笑翻許多網友，「腰跟手是不是痠到快斷了」、「果然頂大都是會讀書會玩又瘋的，這個直接第一名」、「我以為翻個跟斗會站起來耍帥」、「一隻鴕鳥都比我時尚」。也有許多政大學生留言，「早知道就去看了」、「關於我在低卡上看自己學校的鴕鳥」。

然而，該則影片的原發文者，在Threads寫道，「政大時裝週，愛死鴕鳥，整個仿生行為藝術，肢體語言很有張力」。