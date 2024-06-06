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頑皮世界水域安全演練　逼真模擬滑水道撞傷意外事故強化應變能力

▲台南頑皮世界野生動物園，6日協同台南市消防局學甲分隊舉辦「水域安全演練」，模擬水樂園可能發生的緊急情況，以提高工作人員對緊急事故的反應能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南頑皮世界野生動物園，6日協同台南市消防局學甲分隊舉辦「水域安全演練」，模擬水樂園可能發生的緊急情況，以提高工作人員對緊急事故的反應能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

充滿歡樂笑聲的水樂園忽然傳來急促的呼救聲，數名遊客在滑水道因擦撞受傷，其中一位傷患意識不清，緊急通報後，園內救護人員迅速抵達現場進行救護，台南市消防局學甲消防分隊接獲通報後也迅速到達現場，並派送救護車將傷患載出園區就醫，這是台南頑皮世界園區，6日舉辦的「水域安全演練」，場面逼真。

▲台南頑皮世界野生動物園，6日協同台南市消防局學甲分隊舉辦「水域安全演練」，模擬水樂園可能發生的緊急情況，以提高工作人員對緊急事故的反應能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南頑皮世界野生動物園，每年都會舉辦「水域安全演練」，模擬水樂園可能發生的緊急情況，以提高工作人員對緊急事故的反應能力。6日演練開始，情境是一名壯碩男子未遵從安全指令，在滑水道下滑時衝撞兩名遊客，造成一名男童意識不清，另一名女性遊客倒臥無法起身，男子本人手部嚴重腫脹，現場一片混亂。

▲台南頑皮世界野生動物園，6日協同台南市消防局學甲分隊舉辦「水域安全演練」，模擬水樂園可能發生的緊急情況，以提高工作人員對緊急事故的反應能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

經現場工作人員緊急通報後，園區救護人員迅速抵達，開始對無意識的男童進行心肺復甦術CPR，並施以自動體外心臟去顫器AED進行搶救，同時展開救護任務編組，一方面戒護現場，並將其餘遊客疏散到安全區域，台南市學甲消防分隊救護人員抵達現場後加入搶救，並派送救護車將傷患載出園區就醫。整段演練過程相當逼真，同時展現園區工作人員與救護人員的緊急反應能力與救護的專業。

▲台南頑皮世界野生動物園，6日協同台南市消防局學甲分隊舉辦「水域安全演練」，模擬水樂園可能發生的緊急情況，以提高工作人員對緊急事故的反應能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）
頑皮世界表示，為提供遊客安全的遊憩環境，並落實水域安全，特別於夏季玩水高峰來臨前，於園區內玩水熱區「綠洲水樂園」規劃「水域安全演練」。此次演練項目包含「園內通報機制」、「傷患救護」與「緊急事件遊客疏散」，包含救生員、水輔員以及救護人員都共同參與，也邀請學甲消防分隊特別前來指導。頑皮世界強調，除了每日檢查設施狀況、維持水質最佳狀態、安排救生員與水輔員在現場維護遊客安全，再加上實際的演練，訓練同仁對於緊急事件發生時的反應能力，才能真正落實水域安全，讓遊客都能放心的玩水度過夏日。

▲台南頑皮世界野生動物園，6日協同台南市消防局學甲分隊舉辦「水域安全演練」，模擬水樂園可能發生的緊急情況，以提高工作人員對緊急事故的反應能力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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