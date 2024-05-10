2鴕鳥烏日逛大街！主人急奔領回...2鳥扭脖撒嬌　罕見罰單曝光

記者唐詠絮、游瓊華、鄧木卿／彰化報導

台中市烏日區溪尾大橋昨（9）日上午6點多，出現2隻鴕鳥漫跑逛大街，讓趕著上班的學生及用路人嚇一大跳，駝鳥也跟著驚嚇往前跑了大約60公尺遠，直到警方獲報前往，才將牠圈圍在停車場內，飼主找了一整夜，得知牠們平安無事，更是感謝警民大力協助，今天下午也將他們領回。

▲鴕鳥主人找到了。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲鴕鳥主人被開了一張罰單。

飼主呂先生說，他2年前2022年9月14開始飼養，剛出生14天時，以一隻6千，共買了兩隻雄的兩隻母的，純粹喜歡才買回來飼養、觀賞，平日會帶去貓羅溪畔一處雞寮附近吃草，平日都會放牠們出去，由於鴕鳥很怕狗，貓羅溪底很多流浪狗，直到8日下午5點發生被浪狗追，其中的一對鴕鳥不見，出去找也找不到牠們，找到清晨4點多，後來才人通報說鴕鳥出現在烏日溪尾大橋。

飼主說，駝鳥越養越大，吃草量也很多，平日放牠們出去吃草，也會聽聲音、認主人跟著回家，2隻鴕鳥走失一整夜，他也跟著懸著一顆心，擔心牠們的安危整夜無法入眠，直到昨天看到有人通報，這才放心，前往領取時、2隻鴕鳥一聽到他的聲音，立刻奔到面前伸出頭撒嬌。

飼主說，後來警方有跟他聯絡，被開一張妨害交通300元-600元罰鍰，不過因為有鴕鳥捕抓跟保管，再繳錢給捕抓者4000元，感謝警方協助，讓這對鴕鳥平安返家回到他的懷抱。

▲鴕鳥在烏日逛大街。（圖／記者鄧木卿翻攝）