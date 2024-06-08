連假首日交通量少3%　下午還有一波車潮「國道9路段易塞」

▲端午疏運首日國道發生車禍造成回堵。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

今天(8日)為端午連假首日，截至中午國1南下湖口到新竹系統等局部路段仍出現塞車，高公局預估，今整體國道交通量至中午較去年同期減少約3%，不過下午還會有一波車潮，國道有9大易塞路段，預估傍晚5時後紓解。

連假首日出現返鄉和出遊車潮，目前國道壅塞路段主要為國1南向楊梅至新竹系統、彰化至員林、台南路段；國1北向五股至三重、汐止路段；國3南向關西、寶山至茄苳、南投路段，其餘路段均能維持行車大致正常。

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今國道也發生多起車禍，上午8時15分國1南向336.6公里處2輛小客車追撞，占用內線車道，一度回堵5公里；9時08分國1南向78公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，10分鐘後排除，造成後方車流回堵5公里；10時10分國1南向329.8公里處發生1輛拖板車及3輛小客車追撞事故，占用中間及外線車道，於11時10分排除，後方車流回堵11公里；另8時48分國3南向104.3公里處發生大貨車砂石散落外側車道及路肩，影響寶山至茄苳路段車流。

高公局交管組科長楊進彥表示，今除部分路段車多或發生事故較為壅塞外，其它路段狀況大致良好，整體交通量較去年同期相比略為減少，今天截至中午交通量為50.6百萬車公里，去年同期為51.9百萬車公里，減少約3%，不過下午還會再有一波車流出來，估下午5點後車流會少一些。

高公局也預判今下午有9大易塞路段，將出現在國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武-左營端等路段。

▲行政院長卓榮泰視察端午疏運首日情況。（圖／高公局提供）

行政院長卓榮泰今也前往高公局交控中心視察，卓榮泰表示，高公局目前已導入相關AI及大數據應用，如影像辨識、1968App旅行時間預測等，並期許高公局未來可透過創新驅動方式，持續升級既有1968系統或導入更多AI功能，使民眾使用上更便利且能更快速掌握用路資訊。

至有關經常性壅塞之國1新竹路段，卓榮泰表示，目前正推動「國道1號楊梅至頭份段拓寬計畫」，請交通部及高公局加速推動，以盡早改善該路段交通狀況。

▲交通部長李孟諺視察端午疏運首日交通情況。（圖／高公局提供）

交通部長李孟諺則表示，端午連假高鐵和台鐵都有增班，其中台鐵運能增加6.1%、高鐵運能增13.4%，且台鐵、高鐵聯合運轉，一旦高鐵自由座人潮排隊較久，雙鐵可互相聯繫，台鐵將適當加開北中加班車紓解人潮，國道客運也有85折優惠和增班，鼓勵民眾多利用公共運輸。