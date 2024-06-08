連假次日「國道客運還有逾57%空位」可搭　易塞省道出爐

▲端午連假次日，西部國道客運仍有逾57%空位可搭。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)端午連假第二天，公路局預估仍有出遊車潮，12處省公路易塞，另西部國道客運仍有57%空位，東部國道客運有81%空位，呼籲民眾多利用公共運輸。

今天是端午節連假首日，公路局表示，截至下午3時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台15線新豐路段往南寮路段、台64線板橋往國三路段、台74線草湖至霧峰路段東向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台86線關廟路段東向、台86線仁德路段東向等。

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明日為端午節連續假期第2天，公路局預估有12處易塞省道，主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路的北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線接國3快官及霧峰交流道，以及南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國3歸仁交流道等。

▲▼端午連假易塞省公路。（圖／公路局）

▲▼端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）

另主要省道幹道包括台61線中彰大橋路段，以及觀光景點聯外道路包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段、台3古坑至梅山路段等路段也易塞。

公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，截至今中午12時，西部國道客運共計行駛2321班次，疏運4萬5586人；東部國道客運路線共計行駛640班次，疏運1萬2054人。明日為端午連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有57.77%空位，東部國道客運尚有81. 04%空位，呼籲民眾多利用公共運輸。