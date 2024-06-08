　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

連假次日「國道客運還有逾57%空位」可搭　易塞省道出爐

▲▼台鐵企業工會不滿交通部急就章進行台鐵公司化改革，五一發起全面罷工不出勤，表定列車全部停駛，僅有加開少部分臨時列車,台鐵五一罷工。圖為台北轉運站，國道客運未見人潮。,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,搶票,大眾運輸,連假,春節疏運,解封,共存,台北轉運站（圖／記者李毓康攝）

▲端午連假次日，西部國道客運仍有逾57%空位可搭。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(9日)端午連假第二天，公路局預估仍有出遊車潮，12處省公路易塞，另西部國道客運仍有57%空位，東部國道客運有81%空位，呼籲民眾多利用公共運輸。

今天是端午節連假首日，公路局表示，截至下午3時止，部分省道路段有車多壅塞情況，包含台15線新豐路段往南寮路段、台64線板橋往國三路段、台74線草湖至霧峰路段東向、台61線龍井至中彰大橋路段南向、台86線關廟路段東向、台86線仁德路段東向等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

明日為端午節連續假期第2天，公路局預估有12處易塞省道，主要幹道、銜接國道路段及觀光風景區周邊路段仍有出遊車潮，包含銜接國道快速公路的北部台65線接國3土城交流道、台64線接國3中和交流道；中部台74線接國3快官及霧峰交流道，以及南部台18線接國3中埔交流道、台86線接國3歸仁交流道等。

▲▼端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）

▲▼端午連假易塞省公路。（圖／公路局）

▲▼端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）

▲▼端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）

▲▼端午連假省公路易塞及疏運資訊。（圖／公路局）

另主要省道幹道包括台61線中彰大橋路段，以及觀光景點聯外道路包括北部台2線關渡至淡水、萬里至大武崙路段、台3線大溪路段、中部台21線日月潭路段，南部台26線墾丁路段、台3古坑至梅山路段等路段也易塞。

公路局表示，已協調客運業者籌措足夠運能並視人潮機動增班，截至今中午12時，西部國道客運共計行駛2321班次，疏運4萬5586人；東部國道客運路線共計行駛640班次，疏運1萬2054人。明日為端午連續假期第2日，依據目前預售情形，西部國道客運尚有57.77%空位，東部國道客運尚有81. 04%空位，呼籲民眾多利用公共運輸。

ET快訊
被問「可米小子復出？」　王傳一哽咽：不可能了
快訊／新竹市工業社全面燃燒！　恐怖黑煙衝天
胡瓜現身被問合約糾紛　關心寬姊妙答五個字
不是瑜伽、超慢跑！網大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤
台上突出現驚喜　邊佑錫泛淚哭了
要學生穿襪子游泳！台東高中「認真的」曝原因
24歲日男遭辱！母撂人扒光情侶「全裸土下座」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興　原因傻眼了

冤案平反蘇建和「53歲首次參加畢業典禮」　完成東吳人權碩士學程

全台最大立蛋！　頑皮世界最速男只花28秒立起巨大鴕鳥蛋

孕肚太大不舒服！醫妙回2句「讓媽媽笑了」　網友大歪樓

連假次日「國道客運還有逾57%空位」可搭　易塞省道出爐

台鐵運量第3高「中壢臨時站6／16切換啟用」　李孟諺下令：確保安全

快訊／大雷雨擴大轟4縣市　最新警戒區出爐

待業妹面試超滿意！警衛突攔人曝「公司真面目」　網驚：是貴人

快訊／大雷雨襲3縣市　嚴防劇烈降雨、雷擊

私校技高生熱愛汽車「奪世界冠軍」　錄取國立科大圓夢

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

「雲林大餅」爆食安！疑過期改標　男見綠皮險吐：以為吃起司

賈永婕談孫安佐「盼別再激他」　女兒全程盯場：她很怕我亂說話！

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興　原因傻眼了

冤案平反蘇建和「53歲首次參加畢業典禮」　完成東吳人權碩士學程

全台最大立蛋！　頑皮世界最速男只花28秒立起巨大鴕鳥蛋

孕肚太大不舒服！醫妙回2句「讓媽媽笑了」　網友大歪樓

連假次日「國道客運還有逾57%空位」可搭　易塞省道出爐

台鐵運量第3高「中壢臨時站6／16切換啟用」　李孟諺下令：確保安全

快訊／大雷雨擴大轟4縣市　最新警戒區出爐

待業妹面試超滿意！警衛突攔人曝「公司真面目」　網驚：是貴人

快訊／大雷雨襲3縣市　嚴防劇烈降雨、雷擊

私校技高生熱愛汽車「奪世界冠軍」　錄取國立科大圓夢

「魚油」比例越高越好？專家曝「挑選關鍵」：不能只看%數

邵雨薇泡湯喝奶穿超辣！　解放細肩帶粉絲暈喊：太可愛

稻田出現「胖胖果子狸」偷偷摸摸經過　青農見狀笑翻：好像忍者！

3金曲樂團登香港開唱！　宇宙人當導遊展開「美食巡禮」

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興　原因傻眼了

Energy合體掀回憶殺！王傳一被問「可米小子復出」　哽咽：不可能了

Angelababy因Lisa瘋馬秀消失9個月！　「官方有動作」默默解除封殺

冤案平反蘇建和「53歲首次參加畢業典禮」　完成東吳人權碩士學程

上市櫃建商「負債比過高」惹議　分析師提一原因：不要怕

別錯過！東京「最美玫瑰園」2024最新花況　交通資訊＆票價全收錄

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

蘿拉「地院公告」疑被挖出！不只一件　法律系神解

機票印一排神秘「SSSS」要二次安檢　旅遊達人曝1類人中獎率高

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

端午「午時水」除霉運　1招提升貴人運

午時水加這料轉運最威　沒艾草照樣除穢氣

投遞到一半「電動機車龍頭斷了」　2年7起！中華郵政啟動全面檢修

國道多路段塞了「1處紫爆龜速10多公里」　上午防9地雷路段

鋒面在北方活動！午後大雷雨游擊全台　梅雨再下7天

更多熱門

相關新聞

端午連假業者應遵守連假期出勤及工資給付規定

端午連假業者應遵守連假期出勤及工資給付規定

勞動基準法規定，端午節為俗稱之國定假日，台南市勞工局提醒，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。

連假首日交通量少3%　下午還有一波車潮「國道9路段易塞」

連假首日交通量少3%　下午還有一波車潮「國道9路段易塞」

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

端午返鄉國道客運旅客增3%　省公路易塞路段出爐　

端午連假台1線枋寮段現湧車潮

端午連假台1線枋寮段現湧車潮

國道多路段塞了「1處紫爆龜速10多公里」　上午防9地雷路段

國道多路段塞了「1處紫爆龜速10多公里」　上午防9地雷路段

關鍵字：

交通端午連假公共運輸塞車省道公路局國道客運易塞

讀者迴響

熱門新聞

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面