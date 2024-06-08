日本「世界最大撈金魚」活動永久停辦！創4萬人紀錄　正式走入歷史

記這張寧倢／編譯

日本神奈川縣藤澤市具有25年歷史的撈金魚大會，曾在2002年獲得金氏世界紀錄認證為「世界最大撈金魚」活動，最多曾有4萬人共襄盛舉。如今，主辦的商店街表示，雖然令人惋惜，但隨著人力短缺和時代發展，撈金魚大會已經完成其角色與任務，決定將廢除此活動，未來不會再舉辦。

▲日本神奈川縣藤澤市的「世界最大撈金魚」活動宣布廢止。（資料照／翻攝自「藤沢市商店会連合会」官網）

根據讀賣新聞報導，撈金魚大會最初是自1999年開始，由JR藤澤站北口商店街的店主們組成的「藤澤銀座土曜會協同組合」舉辦。2002年以100.8公尺的水槽長度打破了「最大型撈金魚」的金氏世界紀錄。參加人數則是在2019年創下新高，當時聚集了4萬多人參加名為「選手權大會」的比賽，看誰能在2分鐘內從多達3萬條金魚的長形水槽中，撈出最多條金魚。

然而，商店街協同組合的成員年齡多在70至80歲，長形水槽的安裝對年長者而言是一項辛苦的體力活，活動當日還要幫忙介紹會場區域、為金魚袋注入氧氣、收拾善後等等，繁重的工作使得持續舉辦變得困難。此外，當地企業的志工參與度也逐漸減少，加劇了人手不足的困境。

▲曾經在2019年創下4萬人參加紀錄的「世界最大撈金魚」。（資料照／翻攝自「藤沢市商店会連合会」官網）

另一項原因是近年來夏季天氣異常酷熱，活動又是在室外烈日下舉行，很多人長時間坐在水槽前可能有中暑的風險，儘管2019年在炎熱天氣下舉行無人中暑，但2020年日本發布「熱中症（中暑）警戒警報」，2023年又發布「熱中症特別警戒警報」，使得活動風險提高。

不過，最關鍵因素仍要歸究於新冠肺炎（COVID-19）疫情，撈金魚活動在疫情期間被迫中斷，儘管商家之間數次討論恢復舉行，但大家普遍認為困難重重，商店街協同組合理事會內部也出現「已經不可能重啟」的氣氛。據稱，尚未等到疫情趨緩，理事會已在2021年底前將撈金魚的設備和道具做廢棄處理。

▲商店街協同組合的成員普遍年事已高，體力不堪籌辦大型的撈金魚活動。（資料照／翻攝自「藤沢市商店会連合会」官網）

儘管在新冠疫情獲得控制後，仍有不少民眾詢問活動重啟的可能性，但最終仍無法改變廢止的決定。協同組合中高齡81歲的理事田中正明說，「雖然感到空虛，也很遺憾，但世界不斷在變化。在時代的發展下，這項活動扮演的角色也許已經結束。」