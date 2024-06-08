強盜犯緩刑殺人！日男狂砍「60歲觀護志工」　倒臥客廳慘死

記者羅翊宬／編譯

「保護司」為創始於日本的更生保護制度，主要由一般公民接受法務大臣委託，協助更生人步上正軌、預防犯罪，雖然是國家公務員性質，卻沒有領取薪資，只能算是領取交通費補助的志工。不過，日前滋賀縣大津市卻有一名60歲的保護司，慘遭委託保護的更生人砍死的事件，震驚社會。

根據《日本放送協會》、《產經新聞》，日本滋賀縣大津市發生擔任保護司的民眾慘遭更生人砍死的案件，現年60歲的保護司新庄博志平時在琵琶湖大津館內經營餐廳為生，豈料5月24日晚間卻慘遭35歲的飯塚紘平持刀砍殺，倒臥自家客廳，2天後被家人登門發現時已經死亡，上半身有10處刀傷，死因為失血性休克。

飯塚紘平曾於2018年（平成30年）涉入一起強盜事件，從某超商搶走現金2萬日圓而被逮捕起訴，最後被大津地方裁判所判處3年徒刑、保護觀察緩刑5年，也因此新庄博志成為了飯塚紘平的保護司。

▲60歲的新庄博志慘遭殺害。（圖／翻攝自YouTube）

飯塚紘平的住處距離新庄博志的住處只有1公里，警方懷疑飯塚紘平設有殺人嫌疑。5月28日晚間11時，飯塚紘平無正當理由在路上持刀，因此被大津北警察署以違反槍刀法罪嫌逮捕。

法務省指出，自從西元1964年（昭和39年）時發生保護司遭到更生人殺死的事件以後，直到最近便未曾再發生類似事件。

大津市某企業業者曾聘請新庄博志所管理的更生人為員工，該名業者受訪時感嘆，「我並不清楚保護司必須負責管理多少更生人，然而這一份工作完全是『志工』性質，並不是一份輕鬆簡單的工作。」