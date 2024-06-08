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水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」　連跑外送都被禁

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲ 水原擔任大谷翻譯時年薪逾200萬台幣。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前翻譯水原一平近日承認，竊取大谷約1700萬美元（約5.5億台幣）資金還債，又爆出保釋後在當地送Uber Eats賺錢。但該公司隔天迅速回應，他已因罪名纏身被停權。

《紐約郵報》7日據民眾爆料獨家報導，水原交保後在洛杉磯各地送Uber Eats，曝光的照片可見他戴著帽子和眼鏡，身穿灰色帽T和短褲，手上則拿著外送餐點或生活用品，引發眾多網友熱議，「他要送多久的Uber Eats才能還完欠大谷的錢？」

儘管不少網友因身材懷疑照片中的男性並非本人，Uber Eats公司發言人Gabriela Condarco-Quesada向洛杉磯NBC證實，「水原當外送員已經好幾年了，但考量到近期的指控，他已無法再使用平台。」

水原過去擔任大谷翻譯時年薪超過200萬台幣，3月因涉嫌簽賭被道奇隊開除，4日出庭坦承竊取大谷約1700萬美元以償還賭債，也承認銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期，法院將於10月25日宣判。

►偷大谷翔平5.5億！　外媒爆水原一平疑在洛杉磯「送Uber Eats」

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