24歲清潔工遭辱！母氣炸撂人圍毆　扒光情侶逼「全裸土下座」

▲ 清潔人員被欺負，母親撂人報仇。（示意圖／VCG）

圖文／CTWANT

日本和歌山市近期發生一起傷害事件，當地一名24歲清潔人員山路大輝，因遭遇一對20多歲的情侶欺負，結果山路大輝的母親找來3個人圍毆這對男女，甚至還逼迫其全裸、土下座道歉。

根據日本媒體報導指出，整起事件發生於5月，山路大輝向51歲的母親表示，過去曾遭到這對20多歲的情侶欺負，沒想到母親聽聞此事後異常憤怒，甚至為了幫助兒子一吐怨氣，竟找來另外3名友人計畫復仇。

山路大輝的母親於5月12日率眾找到這對情侶後，眾人直接圍毆這對情侶，甚至對這對情侶的頭部、腹部多次施加攻擊，最後甚至還逼迫其以全裸的方式土下座，對山路大輝道歉。

而這對情侶最後於5月12日當天向警方報案，警方也很快地逮捕山路大輝等人，但眾人雖然對毆打情侶的行為均坦承不諱，可是對於部分情節上均否認犯行，像是山路大輝與其母親，均否認有用腳踹這對情侶。

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