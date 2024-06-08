速食店端午優惠懶人包！　麥當勞買1送1、21風味館買烤雞送炸雞

▲各大速食店端午連假優惠懶人包。（圖／各業者提供）

記者蕭筠／台北報導

3天端午假期開跑了，連假選擇待在家的民眾們趕緊收下小確幸，《ETtoday新聞雲》幫整理各大速食店「端午限定優惠」，像是麥當勞、漢堡王都有指定夯品買1送1，21風味館更豪邁推「買烤雞送炸雞」超殺活動，通通要把握機會吃。

●麥當勞

麥當勞即日起至7月9日祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「FREE」，即可享有「大薯」、「OREO冰炫風」、「蘋果派」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

▲肯德基端午優惠一次看。

●肯德基

肯德基即日起至6月10日祭出「8大限定組合優惠」，首推「端午歡聚桶餐」，內含6塊咔啦脆雞、4顆原味蛋撻、2份小份香酥脆薯，限時下殺59折只要399元；還有「5款1人獨享吃雞餐」最低下殺57折起，像是有2個咔啦雞腿堡+4塊上校雞塊+2個原味蛋撻+2杯小杯無糖茉莉綠茶售價251元，較原價打出57折優惠，還有1份香草紙包雞+1顆原味蛋撻+1杯小杯無糖茉莉綠茶售價132元，較原價也有6折折扣。

除外，加碼吃2款多人吃雞餐，包括8塊咔啦脆雞+2個咔啦雞腿堡+1份大份香酥脆薯+1盒原味蛋撻禮盒+1瓶百事可樂只要754元，打出64折折扣，以及4塊咔啦脆雞+3個咔啦雞腿堡+8塊上校雞塊+2份中份香酥脆薯+1瓶百事可樂下殺659元，也祭出78折優惠。

▲拿坡里祭出6塊炸雞桶最低下殺58折優惠。

●拿坡里

拿坡里全台12家炸雞專賣店即日起至6月12日祭出「6塊炸雞桶」限定優惠，1桶「6塊2重奏」炸雞下殺61折，只要211元，買2桶則狂殺399元，較原價祭出58折折扣，超級划算，炸雞桶內含3隻雞腿和3塊腿排，且開放原味、辣味任選。

▲21PLUS、21風味館祭出買烤雞送炸雞優惠。

●21PLUS、21風味館

21PLUS、21風味館即日起至6月18日前祭出「買烤雞送炸雞」優惠，期間只要購買香草烤雞就送6隻酥炸小棒腿，現省264元，特價只要530元，提醒部分門市無販售半半小棒腿盒，更換成2塊香脆炸雞+2杯中杯蜂蜜綠茶，無販售門市包括南港環球、時代、永安、板橋新埔、新店家樂福、桃園經國家樂福、華泰、台中中友、烏日高鐵、台南三越、巨蛋、高雄大樂、微風台大、21TOGO。

▲漢堡王最新優惠券快收。

●漢堡王

漢堡王即日起至6月30日祭出最新優惠券，一共有5大系列好康，其中，必搶「8大夯品買1送1」，包括4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、中薯、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、西部小華堡及大杯飲料通通可享買1送1優惠；加碼搶「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯擇1搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，只要69元就能吃到。

而藏在「小資滿足餐」中的2款銅板套餐也是激省必吃，包括「西部小華堡+4塊雞塊+中飲」及「經典脆雞堡+4塊雞塊+小薯+中飲」，通通只要99元就能吃到；除外還有4款銅板下午茶、8款小資滿足餐及6款雙人激省餐，整張券現省2792元，提醒該優惠不適用於航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等門市。

▲必勝客門市外帶比薩買大送大。

●必勝客

必勝客即日起至6月17日祭出「紙包飯系列免費升級套餐」優惠，只要購買任一口味紙包飯即可升級套餐，免費爽吃金黃波浪地瓜條、汽水330ml，現省25元；門市部分還可享「外帶買大送大」、「外送買大送小」等2大超殺優惠。

▲頂呱呱端午節有3大組合優惠。

●頂呱呱

頂呱呱即日起至6月10日祭出「3大組合優惠」，首推「呱包歡聚餐」，內含2顆呱呱包+2塊原味炸雞+2隻原味雞腿+4塊阿勇雞塊（附田園醬）+2杯中杯可樂系列，特價369元，較原價打出77折折扣，原味炸雞每塊還有可+9元升級辣味炸雞；「呱包雙粽組」內含2顆呱呱包只要99元；「呱包辣享組」內含1塊辣味炸雞+1顆呱呱包+1杯中杯可樂，售價129元，提醒中崙、桃機店及外送平台不適用此優惠。