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社會 社會焦點 保障人權

北市府女科員販毒　1原因比「帶壞她的男友」刑責更重

記者黃翊婷／綜合報導

台北市政府社會局女科員劉如婕被查獲公然在市府內販賣大麻煙彈，7日被台北地檢署依販賣二級毒品罪起訴，最輕仍得面臨10年有期徒刑。而被認為帶壞劉女的男友周冠亘則被依轉讓禁藥罪、持有二級毒品罪起訴，法定刑度最重7年。

▲▼ 台北市社會局女科員劉如婕涉販毒大麻，20萬元交保 。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉女起初承認販毒，之後又改口否認。（資料照／記者劉昌松攝）

回顧案件經過，周男自2023年12月起，多次與綽號「MARK」的人相約在台北市松壽路廣場交易毒品，包含數十公克的大麻、十多支大麻煙彈；同年12月31日劉女前往周男過夜，無償獲得2支大麻煙彈，接著她利用LINE與詹姓友人相約交易。

今年1月2日中午劉女與詹男在台北市政府大樓3樓吸菸區碰面，並以3500元為報酬將1支大麻煙彈交給詹男；後來詹男因為形跡可疑被警方攔查，才讓整起事件曝光。檢警調閱北市府的監視器畫面比對，確認販毒者的確是市府人員，最終在3月6日收網，將劉女、周男逮捕，兩人的驗尿結果也都呈現陽性反應。

劉女原本坦承販毒，隨後又改口否認，堅稱自己沒有因此獲利。台北地檢署檢察官認為劉女身為公務人員，卻利用政府機關場地交易毒品，而且犯後態度惡劣，因此依販賣二級毒品罪起訴，並建請法官從重量刑，若此罪成立，劉女將面臨無期徒刑或10年以上有期徒刑。

而周男的部分，由於警方在他的住處找到3包共38公克的大麻、14顆大麻種子等證物，訊後被檢方依轉讓禁藥罪、持有二級毒品罪起訴，兩罪的法定刑度分別為7年以下、6個月以上5年以下有期徒刑。也就是說，相較於供毒的周男，劉女最後的結局可能會關更久。

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